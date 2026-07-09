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Obsedenost 'obsedla' gledalce: film zaslužil že 350 milijonov evrov

Los Angeles, 09. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Obsedenost

Majhen neodvisni film Obsedenost, za snemanje katerega so ustvarjalci porabili 'le' 750 tisoč dolarjev oziroma 657 tisoč evrov, je postal pravi fenomen. Zgodba o fantu, ki si zaželi, da bi se prijateljica zaljubila vanj, kasneje pa to pošteno obžaluje, je v blagajne kinematografov po svetu prinesla že vrtoglavih 400 milijonov dolarjev oziroma 350,5 milijona evrov. Vedno glasnejši so tudi pogovori o potencialnih oskarjevih nominacijah.

Po dveh mesecih v kinodvoranah je neodvisna grozljivka Obsedenost, pod katero se je podpisal 26-letni režiser Curry Barker, zaslužila že vrtoglavih 400 milijonov dolarjev (350,5 milijona evrov). Kljub temu da je film v kinematografih že dva meseca ter da tekmuje z visokoproračunskimi projekti, kot sta Spielbergov Dan razkritja in Superpunca Craiga Gillespieja, se zdi, da je gledalce Obsedenost 'obsedla'.

Obsedenost
Obsedenost
FOTO: Profimedia

Obsedenost je v letošnjem filmskem letu (ki ga sicer še zdaleč ni konec, op. a.) trenutno sedmi najuspešnejši film, a poudariti gre, da so pred njim projekti, v katere je bilo vključeno ogromno finančnih sredstev. Na vrhu z milijardo dolarjev dobička zaenkrat kraljuje Super Mario: Galaktični film, sledijo mu Michael, Svet igrač 5 in Hudičevka v Pradi 2. Na petem mestu je Projekt zadnje upanje, šesto mesto pa zaseda Pegasus 3.

Film Obsedenost ima na IMDb visoko oceno 8/10, na portalu Rotten Tomatoes pa kar 94-odstotni delež kritikov, ki so zadovoljni z videnim. V filmu najbolj navdušuje 25-letna igralka mehiško-avstralskih korenin Inde Navarrette, za katero so tako gledalci kot kritiki prepričani, da si zasluži 'vsaj' nominacijo za prestižnega oskarja, če ne celo zmago.

Obsedenost
Obsedenost
FOTO: Profimedia

Žanr grozljivke je bil v očeh Akademije veliko let spregledan, velik in pomemben korak pa se je zgodil prav na letošnjih oskarjih, ko sta kipca za najboljšo igralko v stranski vlogi in kipca za najboljšega igralca v glavni vlogi domov odnesla Amy Madigan za vlogo strašljive tete Gladys v grozljivki Ura izginotja ter Michael B. Jordan za vlogo dvojčkov v grozljivki Grešniki. Bo trend na naslednji podelitvi zlatih kipcev nadaljevala Inde Navarrette?

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