Obsedenost 'obsedla' gledalce: film zaslužil že 350 milijonov evrov

Po dveh mesecih v kinodvoranah je neodvisna grozljivka Obsedenost , pod katero se je podpisal 26-letni režiser Curry Barker , zaslužila že vrtoglavih 400 milijonov dolarjev (350,5 milijona evrov). Kljub temu da je film v kinematografih že dva meseca ter da tekmuje z visokoproračunskimi projekti, kot sta Spielbergov Dan razkritja in Superpunca Craiga Gillespieja , se zdi, da je gledalce Obsedenost 'obsedla'.

Obsedenost je v letošnjem filmskem letu (ki ga sicer še zdaleč ni konec, op. a.) trenutno sedmi najuspešnejši film, a poudariti gre, da so pred njim projekti, v katere je bilo vključeno ogromno finančnih sredstev. Na vrhu z milijardo dolarjev dobička zaenkrat kraljuje Super Mario: Galaktični film, sledijo mu Michael, Svet igrač 5 in Hudičevka v Pradi 2. Na petem mestu je Projekt zadnje upanje, šesto mesto pa zaseda Pegasus 3.

Film Obsedenost ima na IMDb visoko oceno 8/10, na portalu Rotten Tomatoes pa kar 94-odstotni delež kritikov, ki so zadovoljni z videnim. V filmu najbolj navdušuje 25-letna igralka mehiško-avstralskih korenin Inde Navarrette, za katero so tako gledalci kot kritiki prepričani, da si zasluži 'vsaj' nominacijo za prestižnega oskarja, če ne celo zmago.