Obujanje Matrice, Jane Austen in socialne distance

OGLAS

icon-expand FOTO: Warner Bros.

icon-expand FOTO: Warner Bros.

icon-expand FOTO: Warner Bros.

icon-expand FOTO: Warner Bros.





Prizor iz filma Matrix: Resurrections icon-picture-layer-2 1 / 4

Matrica: Obuditev (2021) Vrnitev sveta z dvema realnostma. Ena realnost je vsakdanje življenje, druga realnost pa je tista, ki leži onkraj vsakdanjega življenja. Film Matrica: Obuditev (Matrix: Resurrections) je četrti del legendarne franšize, ki je na filmska platna prišla 18 let po zadnjem delu prvotne trilogije. V glavnih vlogah sta se vrnila Keanu Reaves (Neo) in Carrie-Anne Moss (Trinity), na režiserski stolček pa je znova sedla Lana Wachowski, a tokrat brez sestre Lilly.

Ne zamudite televizijske premiere filma Matrica: Obuditev, ki bo 8. februarja ob 20. uri na Kanalu A.

Zgodba se odvija šestdeset let po revoluciji in spremlja Nea. Ta zdaj živi na videz običajno življenje kot Thomas Anderson, razvijalec videoiger, ki pa ima težave z razlikovanjem fantazije od resničnosti. Ni več super močni mesija, ki je osvobodil človeško raso njenih robotskih vladarjev. Skupina upornikov s pomočjo programirane različice Morpheusa osvobodi Nea iz nove različice Matrice in se spopade z novim sovražnikom, ki drži Trinity v ujetništvu. Zanimivost: scenarij za film je Lani Wachowski in Davidu Mitchellu pomagal spisati bosansko-hercegovski pisatelj Aleksandar Hemon, ki že od vojne v BiH živi in dela v ZDA.

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures





Prizor iz filma Brez dotika icon-picture-layer-2 1 / 4

Brez dotika (2019) Ljubezen ruši vse prepreke in meje. Tako bi na kratko lahko povzeli sporočilo filma Brez dotika (Five Feet Apart), režiserski prvenec Justina Baldonija. V filmu spoznamo 17-letno Stello (Haley Lu Richardson), ki kot bolnica s cistično fibrozo večino časa preživi v bolnišnici. Njeno življenje teče po ustaljeni rutini, vse dokler ne sreča Willa (Cole Sprouse), očarljivega najstnika, ki se bori z enako boleznijo. Med njima se krešejo iskrice in zaljubita se, a se morata zaradi svojega krhkega zdravja izogibati telesnemu fizičnemu stiku. Drug drugemu se namreč ne smeta približati na manj kot dva metra, saj jima grozi bakterijska okužba, ki je zanju lahko usodna. Se bosta lahko uprla skušnjavi?

Premiera filma Brez dotika bo 11. februarja ob 20. uri na POP TV.

Romantična drama prikazuje zgodbo dveh mladih bolnikov, ki skušata, kljub težki bolezni, imeti in obdržati razmerje. Film in istoimenska knjiga sta navdahnjena po resnični zgodbi ameriške aktivistke Claire Wineland, ki je trpela za cistično fibrozo, genetsko boleznijo, ki prizadene pljuča in dihalne poti. Kritiki so pohvalili dobro igro glavne igralke, film so dobro sprejeli tudi gledalci. Na IMDB je ocenjen z oceno 7,2/10.

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures

icon-expand FOTO: Universal pictures









Prizor iz filma Emma icon-picture-layer-2 1 / 6

Emma (2020) V zadnjih letih so zelo priljubljeni filmi in serije, ki so umeščeni v neko zgodovinsko obdobje. Če imate radi takšne filme, potem ne smete zamuditi romantične komedije Emma. Gre za filmsko adaptacijo istoimenskega romana britanske pisateljice Jane Austen, režirala pa jo je Autumn de Wilde.

Romantična komedija Emma bo na sporedu 25. 2. ob 21.55 na POP TV.