Oče Leonarda DiCapria zaigral na velikem platnu

Novico o Georgeevi karierni priložnosti je naznanil novinar New York Timesa Kyle Buchanan, ki je na Twitterju delil odlomek intervjuja z režiserjem, ta pa je v njem pojasnil, kako je pisatelj pristal v njegovem filmu. "Ustvaril sem si podobo moškega, ki ima v lasti trgovino z lasuljami, v njej pa prodaja vodne postelje, a nisem se mogel spomniti, kdo to je. Kar naprej sem si govoril: 'Koga poznam, ki je tako videti?' Nato pa sem se naenkrat spomnil, da Leov oče izgleda natanko tako."

Ko je Anderson ugotovil, da bi bil starejši DiCaprio primeren za vlogo v njegovem filmu, ga je poiskal in mu jo ponudil. "Poiskal sem ga in vprašal, če bi ga zanimalo igranje v filmu. Rekel je: 'Seveda,' in pokazal sem mu scenarij. Dejal je: 'Sliši se dobro. Ti je Leo povedal, da sem bil lastnik podjetja z vodnimi postelji? Imenovalo se je Foggy Bottom," se je njunega prvega srečanja spominjal režiser, ki mu je nato odgovoril: "No, torej si pravi za to službo."

Komična drama Licorice Pizza pripoveduje zgodbo o Alani in Garyju, njunem odraščanju, prvi ljubezni in življenju v San Fernandu v 70. letih prejšnjega stoletja. V njem igrajo številna znana imena, med njimi tudi Sean Penn, Bradley Cooper in Alana Haim.