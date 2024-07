'Očitno je vodenje oddaje kot vožnja s kolesom in tega ne pozabiš'

"Noč pred vrnitvijo v službo sem težko zaspala in stalno sem se zbujala in sanjala, da sem pozabila napisati tekste in podobno, ampak ko si enkrat nazaj, vse steče gladko in res se zdi, ko da sem bila samo na krajsem dopustu," je po več kot enoletnem odmoru povedala Nuša Lesar prvi dan po vrnitvi pred kamere v studiu oddaje Svet na Kanalu A.

Nuša pravi, da so jo sodelavci toplo sprejeli, v kar niti ni dvomila in da so prav njihovi nasmeški bili tisto, kar je potrebovala. A ne le, da so jo toplo pozdravljali v uredništvu in na hodnikih naše medijske hiše, med enim od prispevkov je Nušo v studiu presenetila tudi Ota Širca Roš, voditeljica POPINa, ki je k njej prišla kar s kamero, da jo na hitro vpraša, kako je.

Povedala je, da se ji je na sredi oddaje nekako odvalil kamen od srca, saj je videla, da vodenje gre, da ni pozabila in je takrat začela tudi uživati.