Octavia Spencer dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

52-letni Octavii Spencer so zvezdo na Pločniku slavnih odkrili pred nekaj dnevi, do solz ganjena igralka pa se je ob tem spominjala svojih začetkov v Hollywoodu. Kot je dejala, se je pred 26 leti iz rodne Alabame v Los Angeles pripeljala z avtomobilom. S seboj je imela 3000 dolarjev, kovček, televizor in 'srce, polno sanj'. Takrat si je morala denar pogosto izposojati od sodelavcev, družine in prijateljev, se spominja.