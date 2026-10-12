Od borilnih veščin do Otoka ljubezni Adria, kaj na VOYO gledajo znani Slovenci?

Delo, obveznosti, družina in nenehno hitenje. Dnevi so pogosto polni vsega, kar moramo narediti za druge, medtem pa zmanjka časa za nas same. Prav na to opozarja VOYO s kampanjo Zdaj si na vrsti ti, v okviru katere je v ljubljanskem BTC Cityju zaživel poseben VOYO kotiček. Obiskovalci so se lahko za trenutek ustavili, si vzeli minuto zase in pokukali v svet vsebin VOYO. V ospredju pa je bilo tudi vprašanje: "komu bi privoščili trenutek odklopa?" Med mimoidočimi smo ujeli tudi nekaj znanih obrazov.

Uroš Bitenc se je ustavil na VOYO Točki odklopa FOTO: 24UR

Kaj na VOYO gledajo znani Slovenci?

Uroš Bitenc se na VOYO najraje sprosti z ogledom borilnih veščin. "Gledam na kavču, ponavadi imam kakšne prigrizke in jem, ob tem pa, seveda, komentiram," je smeje povedal radijec. Vid Valič se najraje sprosti ob stand up nastopih. "Ne gledam sebe, ampak ostale, ki smo jih posneli," je pojasnil in dodal, da z veseljem pogleda tudi kakšno epizodo serije Vse punce mojga brata, v kateri je zaigral skupaj z bratom Domnom Valičem. Domen pravi, da ga na VOYO največkrat pritegne dobro založena knjižnica slovenskih filmov. "Všeč mi je, da lahko pogledam, kaj kolegi ustvarjajo," je dejal. Melani Mekicar se je medtem izrekla za veliko oboževalko ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. "Popolnoma sem noter, danes sem si celo naložila aplikacijo," je priznala voditeljica šova Slovenija ima talent.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Vid Valič 24UR

Melani Mekicar 24UR

Domen Valič 24UR

Ranko Babić 24UR







Mesec zase ali lepo darilo za nekoga drugega

Obiskovalci Točke odklopa so lahko prejeli posebno kartico, ki omogoča VOYO dostop. Kartico so lahko obdržali zase ali jo podarili nekomu, ki si po njihovem mnenju zasluži malo odmora. Nekateri so pomislili na mamo, ki vedno poskrbi za vse druge, drugi na sestro ali brata, spet tretji pa so se odločili, da je čas, da nekaj dobrega namenijo kar sebi. Kaj najraje gledajo na VOYO? Pravkar gledam Formulo, je povedal eden od obiskovalcev, medtem ko sta dve obiskovalki skoraj v en glas povedali, da najraje spremljata Otok ljubezni Adria. In prav to je bistvo sporočila Zdaj si na vrsti ti. Ni treba čakati na dopust, praznik ali posebno priložnost, da si dovolimo odložiti obveznosti in uživati v nečem, kar nas sprošča. Včasih je dovolj že epizoda priljubljene serije ali film, ob katerem pozabimo na vsakodnevne skrbi. Vsi smo navajeni biti na voljo drugim, pogosto pa pozabimo, da moramo čas nameniti tudi sebi. Z akcijo želimo ljudi spodbuditi, da si dovolijo odklop in ga, če želijo, podarijo tudi nekomu, ki jim veliko pomeni, sporočajo pri VOYO.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

VOYO Točka odklopa v ljubljanskem Cityparku VOYO

















Točka odklopa kmalu tudi v Mariboru, Celju in Ljubljani