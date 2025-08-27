Od Clooneyja do Robertsove: Benetke v pričakovanju velikih filmskih zvezd

V Benetkah se začenja 82. mednarodni filmski festival. Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so med drugim politični triler A House of Dynamite ameriške režiserke Kathryn Bigelow in grozljivka Frankenstein mehiškega filmskega ustvarjalca Guillerma del Tora ter z Oscarjem Isaacom in Jacobom Elordijem v glavnih vlogah.

Za zlatega leva se bodo potegovali še The Voice of Hind Rajab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, The Sun Rises on Us All kitajskega režiserja Cai Shangjuna in Elisa italijanskega režiserja Leonarda Di Costanza. Na čelu žirije je z oskarjema in zlatima globusoma nagrajeni ameriški režiser in scenarist Alexander Payne. V glavnem tekmovalnem programu se bo za zlatega leva sicer potegovalo kar 21 filmov, med njimi sta znanstvenofantastična komedija Bugonija grškega režiserja Jorgosa Lantimosa in komedija Jay Kelly Američana Noaha Baumbacha.

Ob odprtju festivala bodo zlatega leva za življenjsko delo podelili nemškemu filmskemu režiserju Wernerju Herzogu, letos ga bo prejela tudi ameriška igralka Kim Novak. V Benetkah pričakujejo številne filmske zvezde, kot so George Clooney, Cate Blanchett, Julia Roberts, Emma Stone in Jude Law.

Letošnji mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal do 6. septembra. Lani je zlatega leva za najboljši film prejel kultni španski režiser Pedro Almodovar za Sosednjo sobo. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, so namenili drami Vermiglio italijanske režiserke Maure Delpero.