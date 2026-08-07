Billie Eilish: Presenetljiva preobrazba za prvo igralsko vlogo

Glasbenica Billie Eilish, ki je doslej navduševala na glasbenih odrih, bo prvič nastopila v celovečernem igranem filmu. Pevka je prevzela glavno vlogo v novi filmski priredbi romana The Bell Jar (Stekleni zvon) ameriške pisateljice Sylvie Plath, ki velja za eno najpomembnejših del ameriške književnosti 20. stoletja.

Snemanje trenutno poteka v Torontu v Kanadi, kjer so paparaci ujeli prve prizore z Billie. Na fotografijah je zvezdnica skoraj neprepoznavna – njene značilne modne oprave so zamenjali kostumi, navdihnjeni s petdesetimi leti prejšnjega stoletja - rjavi lasje, urejeni v retro pričesko, biserni uhani ter rdeča šminka. Prav zaradi tako velike preobrazbe so številni oboževalci na družbenih omrežjih zapisali, da je sprva sploh niso prepoznali.