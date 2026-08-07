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Billie Eilish: Presenetljiva preobrazba za prvo igralsko vlogo

Kanada, 07. 08. 2026 16.12 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Billie Eilish v novem filmu.

Billie Eilish se podaja v igralske vode. Večkratna grammyjevka je stopila pred kamere svojega prvega celovečernega filma, prve fotografije s snemanja pa so med oboževalci sprožile val odzivov. Pevka je namreč zaradi vloge doživela popolno preobrazbo in jo je na prvi pogled skoraj nemogoče prepoznati.

Glasbenica Billie Eilish, ki je doslej navduševala na glasbenih odrih, bo prvič nastopila v celovečernem igranem filmu. Pevka je prevzela glavno vlogo v novi filmski priredbi romana The Bell Jar (Stekleni zvon) ameriške pisateljice Sylvie Plath, ki velja za eno najpomembnejših del ameriške književnosti 20. stoletja.

Snemanje trenutno poteka v Torontu v Kanadi, kjer so paparaci ujeli prve prizore z Billie. Na fotografijah je zvezdnica skoraj neprepoznavna – njene značilne modne oprave so zamenjali kostumi, navdihnjeni s petdesetimi leti prejšnjega stoletja - rjavi lasje, urejeni v retro pričesko, biserni uhani ter rdeča šminka. Prav zaradi tako velike preobrazbe so številni oboževalci na družbenih omrežjih zapisali, da je sprva sploh niso prepoznali.

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Film režira oskarjevka Sarah Polley, ki je leta 2023 za film Women Talking prejela oskarja za najboljši prirejeni scenarij. Poleg režije je podpisala tudi scenarij nove adaptacije romana, ki je prvič izšel leta 1963 in velja za deloma avtobiografsko delo Sylvie Plath. Billie Eilish bo upodobila Esther Greenwood, nadarjeno mlado študentko, ki med pripravništvom pri modni reviji v New Yorku skuša uresničiti svoje sanje o pisateljski karieri. Ob tem se spopada z družbenimi pričakovanji, vprašanji identitete in duševnim zdravjem, zaradi česar roman še danes velja za eno najvplivnejših literarnih del o odraščanju in psiholoških stiskah.

V igralski zasedbi je tudi Carey Mulligan, ki bo zaigrala Estherino mamo, uradnega datuma premiere pa ustvarjalci še niso razkrili.

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Čeprav gre za njen prvi nastop v celovečernem filmu, Billie Eilish z igranjem že ima izkušnje. Leta 2023 se je pojavila v seriji Swarm, v kateri je odigrala stransko vlogo, zdaj pa jo čaka njen največji igralski izziv doslej.

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