Od Kmetije do Cannesa: Miha Kavčič ob boku Skarsgårda in Pascala

V filmu Pillion , čustveno nabiti priredbi novele Box Hill britanskega avtorja Adama Mars-Jonesa , se Miha Kavčič pojavi ob hollywoodski zvezdi Alexandru Skarsgårdu . Film, ki ga je režiral z nagrado BAFTA nominirani Harry Lighton , je že postal ena najbolj presenetljivih uspešnic festivala in navdušil z drzno igro in intimno atmosfero.

Čeprav vloga ni velika, je bil odziv izjemen. Po projekciji so ustvarjalci doživeli stoječe ovacije. "Ko sem videl svoje ime v odjavni špici, sem si rekel: Ok, to je nekaj. Pa ne v smislu uresničenih sanj, ampak bolj lepo je, ko se trud začne poznati tudi navzven."

Pedra Pascala ganil do solz

Na premieri filma je srečal tudi Pedra Pascala . "Ko sem ga zagledal vstopiti v dvorano, me je preplavil val navdušenja – dobesedno me je spreletela kurja polt. Občudujem ga že dolgo, zato je bil to res poseben trenutek. Uspelo mi je z njim na kratko poklepetati in zaupal mi je, da ga je film ganil do solz. Pillion ima to moč – zareže naravnost v srce."

Zadnjih pet let Miha živi v Londonu. "Življenje tukaj ni enostavno – tempo je hiter, standard visok – ampak ljudje, projekti in priložnosti, ki jih prinaša, odtehtajo vse izzive. London je prestolnica sveta – tukaj se dogaja vse, in če imaš voljo in vizijo, si lahko izboriš svoj prostor."

Miha pravi, da ga je v igralski svet pripeljalo življenje samo. "Če sem povsem iskren, se mi takšni projekti nekako kar sami pojavijo na poti. Življenje mi ponuja priložnosti, jaz pa jih z veseljem zgrabim," pravi. "Tudi sodelovanje z agentko se je zgodilo precej spontano – vse se je začelo z enim projektom, potem drugim in verjetno se bo tako tudi nadaljevalo. Seveda pa nič od tega ne bi bilo mogoče brez mojega vloženega truda, discipline in dela."

Zdi se, da Miha vstopa v novo ustvarjalno poglavje v svojem življenju. "Ne vem točno, kam vse to pelje. Ampak zdi se mi prav, da se preprosto prepustim. Rad bi bil del zgodb, ki premaknejo ljudi in se jih resnično dotaknejo. Trenutno se ukvarjam tudi s produkcijo – zanima me vse, kar se dogaja za kamerami, in produciram različne projekte. Kam me bo to popeljalo? Pustimo se presenetiti."