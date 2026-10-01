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Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift

Los Angeles, 01. 10. 2026 08.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift

Ljubezen, razhodi in strta srca so skozi leta postali pomemben del glasbenega ustvarjanja Taylor Swift. Katere zgodbe pa se skrivajo za pesmimi, ki jih danes prepevajo milijoni? Dokumentarec Zgodba Taylor Swift, ki si ga zdaj lahko ogledate na VOYO, skozi arhivske posnetke, pričevanja poznavalcev in oboževalcev razkriva ljubezenske zgodbe, ki so zaznamovale življenje in glasbo ene največjih pop zvezdnic na svetu.

Od prvih romanc in razmerij z znanimi obrazi do zaroke, ki je polnila svetovne naslovnice – dokumentarec Zgodba Taylor Swift, ki si ga lahko zdaj ogledate tudi na VOYO, spremlja, kako je pevka osebne izkušnje skozi leta spreminjala v glasbo. Ljubezen, razhodi in srčne bolečine so postali navdih za pesmi, v katerih so se prepoznali milijoni poslušalcev, 47-minutni dokumentarec pa ponuja vpogled v zgodbe, ki so stale za nekaterimi obdobji njenega ustvarjanja.

Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift
Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift
FOTO: AP
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Dokumentarni film o Taylor v ospredje postavlja tudi izjemen vzpon pevke, ki je iz mlade country izvajalke zrasla v eno najprepoznavnejših imen svetovne glasbene industrije. Njene ljubezenske zgodbe so bile skozi kariero pogosto pod drobnogledom javnosti, sama pa je prav osebna doživetja vedno znova uporabila kot izhodišče za pripovedovanje zgodb skozi glasbo.

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Zvezdnica je tudi v zadnjih dneh poskrbela za precej novosti – izdala je razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl: The Encore s štirimi novimi pesmimi. Med njimi je tudi Patient Zero, za katero je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad MTV premierno predstavila tudi videospot. Na isti podelitvi je prejela prvo posebno priznanje Artist Director Honors, domov pa odnesla tudi nagradi za videospot leta za pesem The Fate of Ophelia in najboljšo režijo za Opalite.

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