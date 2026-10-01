Od prvih romanc in razmerij z znanimi obrazi do zaroke, ki je polnila svetovne naslovnice – dokumentarec Zgodba Taylor Swift, ki si ga lahko zdaj ogledate tudi na VOYO, spremlja, kako je pevka osebne izkušnje skozi leta spreminjala v glasbo. Ljubezen, razhodi in srčne bolečine so postali navdih za pesmi, v katerih so se prepoznali milijoni poslušalcev, 47-minutni dokumentarec pa ponuja vpogled v zgodbe, ki so stale za nekaterimi obdobji njenega ustvarjanja.

Od ljubezni do uspešnic: dokumentarec o zgodbi Taylor Swift FOTO: AP

Dokumentarni film o Taylor v ospredje postavlja tudi izjemen vzpon pevke, ki je iz mlade country izvajalke zrasla v eno najprepoznavnejših imen svetovne glasbene industrije. Njene ljubezenske zgodbe so bile skozi kariero pogosto pod drobnogledom javnosti, sama pa je prav osebna doživetja vedno znova uporabila kot izhodišče za pripovedovanje zgodb skozi glasbo.