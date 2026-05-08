Film/TV

Od zvezde serije Sodobna družina do voditeljice vročega ljubezenskega šova

Los Angeles, 08. 05. 2026 08.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sarah Hyland

Igralko Sarah Hyland večina javnosti pozna po vlogi najstnice Haley Dunphy v humoristični seriji Sodobna družina, a 35-letnica se lahko pohvali z bogatim življenjepisom, na katerem se najde tudi vloga voditeljice vročega resničnostnega šova Otok ljubezni ZDA.

Sarah Hyland je pod žarometi od malih nog. Kot deklica je zaigrala v več serijah, tudi v epizodi serije Zakon in red: Enota za posebne primere. Svoj talent je, kot večina nadobudnih igralcev, kalila v studiih Disney Channela, preden je dobila vlogo najstnice Haley Dunphy v humoristični seriji Sodobna družina, ki jo je izstrelila med zvezde.

Sarah Hyland
FOTO: Profimedia

Ne le na velikih in malih zaslonih, svoj talent je večkrat pokazala tudi na broadwayskih deskah, med drugim v produkcijah Grey Gardens, The Great Gatsby in Just in Time. Na bogatem življenjepisu pa se najde tudi vloga voditeljice vročega resničnostnega šova Otok ljubezni ZDA. Sarah je vodila četrto in peto sezono priljubljenega šova, ki ga lahko spremljate tudi na VOYO.

Sarah je bila že pred tem velika ljubiteljica šova, v intervjuju za Today pa je priznala, da ji je bilo zabavno iz prve vrste spremljati 'dramo' ter odnose med tekmovalci. Prav tako je pohvalila ekipo, ki je trdo delala za uspeh franšize. Svojo voditeljsko vlogo je zaradi konflikta v urnikih kasneje predala Ariani Madix.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

