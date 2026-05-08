Od zvezde serije Sodobna družina do voditeljice vročega ljubezenskega šova

Sarah Hyland je pod žarometi od malih nog. Kot deklica je zaigrala v več serijah, tudi v epizodi serije Zakon in red: Enota za posebne primere. Svoj talent je, kot večina nadobudnih igralcev, kalila v studiih Disney Channela, preden je dobila vlogo najstnice Haley Dunphy v humoristični seriji Sodobna družina, ki jo je izstrelila med zvezde.

Ne le na velikih in malih zaslonih, svoj talent je večkrat pokazala tudi na broadwayskih deskah, med drugim v produkcijah Grey Gardens, The Great Gatsby in Just in Time. Na bogatem življenjepisu pa se najde tudi vloga voditeljice vročega resničnostnega šova Otok ljubezni ZDA. Sarah je vodila četrto in peto sezono priljubljenega šova, ki ga lahko spremljate tudi na VOYO.

Sarah je bila že pred tem velika ljubiteljica šova, v intervjuju za Today pa je priznala, da ji je bilo zabavno iz prve vrste spremljati 'dramo' ter odnose med tekmovalci. Prav tako je pohvalila ekipo, ki je trdo delala za uspeh franšize. Svojo voditeljsko vlogo je zaradi konflikta v urnikih kasneje predala Ariani Madix.