Oddaja Svet 2020 zaključuje v izbranih družbi: od Tadeja Goloba do Vlada Kreslina

Kaj prinaša Posebno leto oddaje Svet?

Kristina Hacin, urednica dnevnoinformativne oddaje Svet na Kanalu A:"Letos se nam še posebej zdi pomembno, da se ob koncu leta vsi skupaj spomnimo, da je bilo leto 2020 mnogo več kot le koronavirus. Spomnimo se, da smo na mnogih področjih prav Slovenci tisti, ki smo najboljši na svetu, da dominiramo in da smo vsi skupaj lahko ponosni na svoje rojake. Zato smo en pogovor namenili Hollywoodu, Michelinovim zvezdicam in glasbi. Ne bo šlo seveda tudi brez športa, tokrat s tistimi, ki jih športni navdušenci ne vidimo toliko, a so pogosto ključne za uspehe, ki jih dosegajo. Kdo drug bi lahko po najbolj bolečem dogodku sredi Pariza lahko Primoža Rogliča dvignil bolj kot Lora Klinc? In še na nekaj je pomembno, da se spomnimo - obstajajo večje težave in večje bolečine od vladnih omejitev. Naši sogovorniki so jih zmogli in premagali. In ker pravijo, da se po prvem dnevu leta ravna vse leto, tudi za ta dan pripravljamo nekaj posebnega, nekaj, kar upamo, da bo gledalce spravilo v dobro voljo in da bomo lahko optimistično začeli leto 2021."

V ospredju osebnosti, ki inspirirajo

Gregor Trebušak izpostavlja: "Leto, ki je za nami, je leto, v katerem smo se vsi morali prilagajati. A če si obdržal službo in bil zdrav, potem je bilo vse ostalo lažje, da ne rečem lahko. Imam ta privilegij, da sem kljub zapori države imel možnost dnevno govoriti z ljudmi, ki so reševali življenja, preučevali virus in se s svojim znanjem in energijo borili za lajšanje težav ljudi, ki so prišle zaradi epidemije. Tako leto je bilo to. Težko za veliko večino ljudi. A ko smo razmišljali, kako zaključiti leto, smo rekli: dajmo na drugačen način, z vedrino, veseljem. In smo povabili letošnjega Ježkovega nagrajenca in "pesmarja" Vlada Kreslina, pa dobitnika Michelinove zvezdice in chefa Tomaža Kavčiča in Mitjo Okorna, čigar hollywoodski film prav zdaj lahko gledamo na VOYU. Pogovor smo posneli zunaj, na promenadi v Tivoliju. In pravzaprav sem postavil le eno vprašanje: vse ostalo je bil iskren pogovor s tremi umetniki, no, eden zase pravi, da je obrtnik. Sam sem pri snemanju res užival, verjamem, da boste tudi vi!"