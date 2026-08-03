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Odiseja se približuje milijardi evrov zaslužka

Seul, 03. 08. 2026 17.11 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Polona Zoja Jambrek E.M.
Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.

Filmska uspešnica Odiseja svojo odisejo pelje po svetu. Globalni prihodki filma se približujejo milijardi evrov, zaradi česar je film že eden največjih letošnjih filmskih dogodkov. Chris Nolan je v intervjujih povedal, da je želel ustvariti nekaj več kot le spektakel. Ne samo na velikih platnih, film je fenomen tudi na družbenih omrežjih.

Veliko razprav glede Odiseje je o interpretaciji posameznih prizorov, simboliki in nekoliko drugačnem filmskem koncu v primerjavi z izvirnim epom. Matt Damon je na premieri v Južni Koreji skupaj z režiserjem Christopherjem Nolanom in Charlize Theron povedal, da je bilo snemanje Nolanove največje produkcije doslej izjemno zahtevno, saj so celoten film posneli z IMAX-kamerami, snemanje pa je primerjal z ustvarjanjem sedmih različnih filmov že samo zaradi številnih lokacij.

Matt Damon v filmu Odiseja
Matt Damon v filmu Odiseja
FOTO: Profimedia

"Od trenutka, ko me je klical Chris (Nolan) in mi povedal, da sem dobil to vlogo, sem vedel, da bo to ena najboljših izkušenj in priložnosti v moji karieri. Vse to sem pričakoval, ker sem z njim v manjših vlogah sodeloval že dvakrat," je povedal Damon. "Sem pa razumel njegov proces in kako dela, kar obožujem. Še nikoli nisem videl skupine, ki bi se tako zelo trudila, da bi se to zgodilo, kot smo se mi."

"Zelo lepo je bilo dobiti to priložnost in da je Chris verjel in zaupal vame, da lahko prispevam nekaj v to,"  pa je povedala Charlize.

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V igralski zasedbi poleg glavnega igralca Matta Damona nastopajo še zvezdniki svetovnega formata: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson in Charlize Theron. Pod taktirko Nolana in ob boku prvoligašev je kar tri mesece na skrivnostnem setu preživel tudi Slovenec Andrei Lenart.

ODISEJA CHRISTOPHER NOLAN MATT DAMON

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
03. 08. 2026 17.56
Meni je bil všeč 🙂
Odgovori
-1
0 1
PEACEMAKER
03. 08. 2026 17.39
Američani in njihovi neumni filmi. Negledjlivo čist sem si raj pogledal pornič od berlusconi ki je naročil prodajalki ljubezni da si nadane masko od obame.
Odgovori
+1
2 1
LinaAnil
03. 08. 2026 17.35
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Če je o enem filmu potrebno toliko omenjati "dosežke", "zaslužke",te veš, da je zanič.
Odgovori
+4
4 0
Emil Gyöfi
03. 08. 2026 17.27
Najslabši film. AFRIKA. 🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+2
3 1
Big M
03. 08. 2026 17.20
Čakam na komentarje ljudi ki so šli to skrapocalo gledat...kako fantastičen je bil ta film🤢🤢🤢
Odgovori
+4
6 2
Đokobatina
03. 08. 2026 17.25
Te je kdo kaj vprašal?
Odgovori
-4
2 6
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