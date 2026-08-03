Odiseja se približuje milijardi evrov zaslužka

Veliko razprav glede Odiseje je o interpretaciji posameznih prizorov, simboliki in nekoliko drugačnem filmskem koncu v primerjavi z izvirnim epom. Matt Damon je na premieri v Južni Koreji skupaj z režiserjem Christopherjem Nolanom in Charlize Theron povedal, da je bilo snemanje Nolanove največje produkcije doslej izjemno zahtevno, saj so celoten film posneli z IMAX-kamerami, snemanje pa je primerjal z ustvarjanjem sedmih različnih filmov že samo zaradi številnih lokacij.

"Od trenutka, ko me je klical Chris (Nolan) in mi povedal, da sem dobil to vlogo, sem vedel, da bo to ena najboljših izkušenj in priložnosti v moji karieri. Vse to sem pričakoval, ker sem z njim v manjših vlogah sodeloval že dvakrat," je povedal Damon. "Sem pa razumel njegov proces in kako dela, kar obožujem. Še nikoli nisem videl skupine, ki bi se tako zelo trudila, da bi se to zgodilo, kot smo se mi."

"Zelo lepo je bilo dobiti to priložnost in da je Chris verjel in zaupal vame, da lahko prispevam nekaj v to," pa je povedala Charlize.