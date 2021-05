Odkupnina: serija o pogajalcu, ki razume misli kriminalcev

Razburljiva serija Odkupnina spremlja izkušenega pogajalca Erica Beaumonta, ki skupaj s svojo ekipo posreduje v kriznih situacijah in rešuje nedolžna življenja. Beaumont kriminalce razume bolje kot kdorkoli in s svojim vpogledom v človeško vedenje rešuje najtežje primere ugrabitev. Eric se izogiba nasilju, tudi ko se mora soočiti z najnevarnejšimi kriminalci na svetu. Zaradi njegovih manipulacijskih sposobnosti pa se pogosto zapletejo tudi odnosi z družino, prijatelji in sodelavci. V prvi epizodi Eric svoji ekipi predstavi novo članico Maxine Carlson, ki se želi dokazati in jim pomagati pri nevarnem primeru ugrabitve. Toda njena skrivnost iz preteklosti bo ogrozila preiskavo.