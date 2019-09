Odličen štart Slovencev z zmago v odbojki in gledanostjo prenosa

Na Kanalu A, POP TV in 24ur.com tekmo spremlja številčna novinarska ekipa. V stožiškem studiu je z vami voditeljicaSanja Modrićs strokovnim komentatorjem in nekdanjim odbojkarjem Jasminom Čuturičem. Tekmo iz komentatorskega studia spremljata novinarErvin Čurlič in strokovni komentator Tomi Šmuc. Za dogajanje in izjave ob igrišču skrbita novinarja Matic Flajšman inTadej Vidrih, medtem ko z Izidorjem Kordičem in Tanjo Volmunt pokukamo v navijaško cono.

V prihodnjih dneh se bodo Slovenci pomerili še proti Finski, Turčiji, Makedoniji in Rusiji. Poleg slovenske reprezentance si na Kanalu A in VOYO lahko ogledate tudi ostale tekme Evropskega prvenstva v odbojki.

Sobota, 14. september, 20.00; Slovenija – Finska

Nedelja, 15. september, 20.00; Turčija – Slovenija

Torek, 17. september, 17.00; Slovenija – Makedonija

Četrtek, 18. september, 17.00; Slovenija – Rusija