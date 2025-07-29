Svetli način
Odlomki novega filma Ryana Goslinga navdušili obiskovalce Comic-Cona

San Diego, 29. 07. 2025 21.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , E.K.
Na konvenciji Comic-Con v San Diegu so pretekli vikend prvič prikazali odlomke znanstvenofantastičnega vesoljskega trilerja Project Hail Mary. Film na podlagi knjige z istim naslovom Andyja Weira spremlja astronavta in učitelja naravoslovja Rylanda Gracea, ki ga igra Ryan Gosling, na misiji rešitve Zemlje pred eksistencialno sončno grožnjo.

Ryanu Goslingu se je na predstavitvi na konvenciji ljubiteljev popularne kulture pridružili režiserski duet, ki ga sestavljata Christopher Miller in Phil Lord, scenarist Drew Goddard ter avtor knjige Weir, katerega prejšnji roman z naslovom Marsovec je prav tako dobil filmsko priredbo z istim naslovom, v katerem igra Matt Damon v glavni vlogi.

Glavno vlogo je upodobil Ryan Gosling. FOTO: Profimedia

Kot je povedal Gosling, ga je snemanje filma popeljalo na kraje, kjer še ni bil, in mu pokazalo stvari, ki jih še ni videl. Weir je pokazal navdušenje nad tem, da bo njegova knjiga doživela filmsko priredbo in pohvalil Goslinga, da je njegovemu liku dodal več plasti, je njegove besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Lord in Miller, ki se podpisujeta tudi pod scenarij prihajajočega animiranega filma Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sta spregovorila o izzivih snemanja filma, ki se večinoma odvija znotraj vesoljske ladje. Najprej so morali zgraditi celotno vesoljsko ladjo v dveh gravitacijskih modelih, sledila je gradnja okoli 30 metrov dolgega predora, je povedal Miller.

Na dogodku so prikazali več odlomkov iz filma, nad katerimi so bili oboževalci navdušeni. Slednji so opazili tudi odnos med astronavtom in učiteljem naravoslovja Rylandom Graceom in vesoljcem Rockyjem, vez med njima je po besedah Millerja namreč srce filma. Project Hail Mary bo v ameriških kinematografih na ogled marca prihodnje leto.

Preberi še Ryan Gosling v novem filmu z dolgimi lasmi in brado neprepoznaven

Comic-Con v kalifornijskem San Diegu velja za eno največjih in najbolj znanih konvencij ljubiteljev pop kulture na svetu. Poteka vse od leta 1970 in privabi številne obiskovalce iz vsega sveta.

Na začetku je bila konvencija osredinjena na stripe, kasneje pa se je razširila na številne druge vidike pop kulture, kot so filmi, televizijske serije, videoigre, knjige in igrače. Udeleženci konvencije se pogosto oblečejo v kostume priljubljenih likov, za kar se je uveljavil termin cosplay.

