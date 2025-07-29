Odlomki novega filma Ryana Goslinga navdušili obiskovalce Comic-Cona

Ryanu Goslingu se je na predstavitvi na konvenciji ljubiteljev popularne kulture pridružili režiserski duet, ki ga sestavljata Christopher Miller in Phil Lord , scenarist Drew Goddard ter avtor knjige Weir , katerega prejšnji roman z naslovom Marsovec je prav tako dobil filmsko priredbo z istim naslovom, v katerem igra Matt Damon v glavni vlogi.

Kot je povedal Gosling, ga je snemanje filma popeljalo na kraje, kjer še ni bil, in mu pokazalo stvari, ki jih še ni videl. Weir je pokazal navdušenje nad tem, da bo njegova knjiga doživela filmsko priredbo in pohvalil Goslinga, da je njegovemu liku dodal več plasti, je njegove besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Lord in Miller, ki se podpisujeta tudi pod scenarij prihajajočega animiranega filma Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sta spregovorila o izzivih snemanja filma, ki se večinoma odvija znotraj vesoljske ladje. Najprej so morali zgraditi celotno vesoljsko ladjo v dveh gravitacijskih modelih, sledila je gradnja okoli 30 metrov dolgega predora, je povedal Miller.

Na dogodku so prikazali več odlomkov iz filma, nad katerimi so bili oboževalci navdušeni. Slednji so opazili tudi odnos med astronavtom in učiteljem naravoslovja Rylandom Graceom in vesoljcem Rockyjem, vez med njima je po besedah Millerja namreč srce filma. Project Hail Mary bo v ameriških kinematografih na ogled marca prihodnje leto.