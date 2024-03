Odmevna premiera filma Wild Urge

Zgodba filma Wild Urge ima resnično ozadje. Ostra policijska detektivka preiskuje uspešnega odvetnika, osumljenega omamljanja in spolnega napada na mlado žensko. Film je nastal pod taktirko režiserja Sharona Bar-Ziva, v njem pa sta ob boku Samuela Finzija nastopili tudi slovenski igralki Nina Rakovec in Mia Skrbinac.

"Kje so meje našega ravnanja? Kot vemo, ne pomeni ne. Te meje ne smemo premikati," meni glavni igralec, režiser pa pravi: "Želel bi, da gledalci med filmom razmišljajo odnosih med moškimi in ženskami. Kako družba ravna z moškimi in ženskami, ko takšna dejanja pridejo v javnost, včasih tudi na sodišče."

Producent Aleš Pavlin pa o filmu pravi: "Vesel sem, da imamo pred samo film, ki je bil posnet v celoti v Sloveniji, v Ljubljani in okolici, z odlično mednarodno zasedbo."