Odzivi na smrt Mustafe Nadarevića: Bil si moj idol

"Zbogom, dragi prijatelj. Hvala za vse življenjske, človeške in igralske lekcije, ki si mi jih dal. Moja žalost je neskončna, ker si odšel, a sem hkrati vesel, da sem te poznal in imel čast, da sem se lahko družil s teboj in s teboj delal. Slišala sva se pred nekaj dnevi in žal mi je, da ti nisem povedal: bil si moj idol," je na Instagramu zapisal Branko Đurić - Đuro.

Nadarevićevo smrt je za hrvaški portal 24Sata komentiral njegov dobri igralski kolegaEmir Hadžihafizbegović, ki je ob smrti prijatelja in sodelavca povedal: "Ko sem slišal novico, najprej nisem verjel. Umrl je okoli poldneva, v zadnjih dneh se mu je stanje poslabšalo. Bil je igralski alter ego, oče na službeni poti pred skoraj 40 leti, ko smo potovali po Sloveniji, Makedoniji in Hrvaški. Svoje najboljše vloge in svoj vrhunec je pustil v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu, kar je paradoks. In legendarna serija Nor, zmeden, normalen. Bil je moj vzornik. Igralcem je največji kompliment, ko nam rečejo, da je med igro videti, kot da ne igramo. No, on je bil velikan psihološkega realizma. To je najtežji del igre, on pa je bil v tem velik mojster. Z njim je odšel delček mene, vezan na zadnjih 40 let. Ko sva bila nazadnje skupaj v Zagrebu, sva se naklepetala, fotografirala, to je bilo tik pred korono. In potem še enkrat med epidemijo, potem pa se nisva več videla, a sva se redno slišala po telefonu. Velika izguba za hrvaško gledališče in regionalno igro. Povsod je globoka sled njegovega dela. Želim mu, da bi se odpočil, res je bil velik delavec."

Fotografijo s pokojnim igralcem je na svojem Facebooku objavil tudi nekdanji košarkar Dino Rađa, ki je zapisal: "Umrl je inženir Duje. Seveda, umrl je Mustafa Nadarević, a za vse nas, ki živimo za Hajduk, je umrl lik, ki je tako dobro odigral vlogo ustanovitelja kluba. Prav s to vlogo je zacementiral svojo legendo v moji glavi. Lahko je igral Izeta (Nor, zmeden, normalen, op. a.) in različne druge vloge, zame je bila vloga inženirja Duje zlata vredna. Poleg tega pa sem dobil priložnost, da ga spoznam. Bil je vrhunski karakter, normalen, topel in v njega si se z lahkoto zaljubil. Počivaj v miru, tvoja legenda ostaja nesmrtna."