Oglejte si napovednik serije Gospod profesor, v kateri blesti Jure Henigman

Glavna vloga pripada Juretu Henigmanu, ki je stopil v vlogo odličnega pedagoga, profesorja kemije in fizike Sama Demšarja. Samo je razrednik, ki uspešno obvlada enega najzahtevnejših razredov srednje šole. Poučevanje je zanj poslanstvo, s katerim dijakom pomaga prečkati most v odraslost. Gospod profesor je serija z močno epizodno strukturo. Vsaka epizoda je samostojna in se osredotoča ne eno zgodbo, ki jo spremljamo od začetka do njene končne razrešitve. V središču je tako z vsako zgodbo nova dijakinja ali dijak s svojo osebno ali družinsko zgodbo.

V vlogo strogega in na videz brezkompromisnega ravnatelja Nikolića stopa Gojmir Lešnjak, učiteljskemu zboru pa se pridružujejo še Saša Pavček (Olga Bohorič), Branko Jordan (Igor Mahkovec), Gašper Jarni (Željko Žele Rojc), v vlogi tajnice Irene Spuk pa gledamo Damjano Černe.