Oglejte si napovednik nove serije, v kateri igra tudi Milena Zupančič

Hrvaška serija Območje brez signala , katere ponosni koproducent je tudi VOYO , bo na ogled že 28. novembra. Najnovejši projekt, pri katerem so se združile produkcije nekdanje skupne države, je bil na prestižnem festivalu serij Series Mania nagrajen z nagrado Grand Prix za najboljšo serijo v programu International Panorama. Nagrado so seriji podelili na zaključni večer festivala, ki poteka v francoskem mestecu Lille.

V seriji, posneti po romanu Roberta Perišića, igrajo številni igralci, ki navdušujejo na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni in Hercegovini in seveda tudi v Sloveniji. Poleg glavnega Reneja Bitorajca, so tu še Goran Bogdan, Jovana Stojiljković, Marko Manduć in ena in edina, Milena Zupančič.

Serija govori o dveh Zagrebčanih, ki sta prišla v pozabljeni mali kraj, s ciljem, da oživita propadlo tovarno. Za skrivnostnega naročnika želita v proizvodnji narediti turbino, kakršne že dolga leta ni več. V šestih epizodah serija spremlja spretnega poslovneža Olega (Rene Bitorajac), njegovega introvertiranega bratranca Nikola (Krešimir Mikić), Šeilo (Jovana Stojiljković), karizmatičnega inženirja in bivšega vodjo sindikalistov Jando (Izudin Bajramović) ter mladega Branoša (Goran Bogdan).