Oglejte si napovednik nove sezone serije Ja, Chef!

Ja, Chef! je humoristična serija, v kateri spremljamo chefa Bohinca, ki ga je uprizoril Jurij Zrnec, kuharskega vajenca Luko Čeha (Klemen Janežič) in vodjo restavracije Chateau de Phillipe Piko Golob (Katarina Čas). Dinamika med njimi je več kot zabavna, saj sta Bohinc in Pika družinsko povezana, kuhar Luka pa je pred začetkom dela v restavraciji končal v Pikini postelji. Se bo njun odnos v drugi sezoni poglobil ali bosta še bolj kot mačka in pes?

A tu se zabava še ne konča. Zgodbo serije so popestrili tudi barman Miha Kos (Domen Valič), ki je slepo zaljubljen v natakarico Nastjo (Viktorjia Bencik), a se je boji povabiti na zmenek. Tu so še Tomi (Luka Cimprič) in Zdravc (Mario Ćulibrk), ki sta mojstra potegavščin, zmedeni pek slaščic Lovro (Jernej Kogovšek) in glavni chefov pomočnik Štefan Čuk (Matej Puc). Vsem kuharskim mojstrom pa v kuhinji dela družbo še čistilka in dobra prijateljica chefa Bohinca, ena in edina Šefika (Faketa Salihbegović).

Vragolije kuharske druščine se vračajo že 14. oktobra, zato vas povabimo k (ponovnemu) ogledu prve sezone na VOYO.