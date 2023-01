Oglejte si napovednik za novo sezono Gospoda profesorja: novi obrazi in novi zapleti

Serija Gospod profesor je zagotovo ena najbolj priljubljenih VOYO vsebin in vsi, ki so komaj čakali na nove epizode, bodo na svoj račun prišli 2. februarja, ko se začne druga sezona. V vlogah, ki jih poznamo, se vračajo Jure Henigman (profesor Samo Demšar), Tina Vrbnjak (Klavdija Jaklič), Gojmir Lesnjak (ravnatelj Vojc). Vračajo pa se tudi mladi igralci, ki smo jih v vlogi dijakov spoznali že v prvi sezoni (Vesna Ponorac, Tine Ugrin, Klara Kuk, Matej Zemljič, tudi Bojan Cvjetićanin in drugi).

A to ni vse. Ne le, da nova sezona prinaša nove zaplete in nove zgodbe, druga sezona bo s seboj prinesla tudi nekaj novih likov. Med drugim se je bogati igralski zasedbi pridružila Maruša Majer.