Okorn o filmu Tu pa tam: Deluje, kar je zame najbolj važno - scenarij

"Kocine so mi šle pokonci," je o projekciji filma Tu pa tam v Kranju povedal režiser Mitja Okorn, ki je z igralsko zasedbo in obiskovalci dogodka obeležil 20. obletnico filma. "Celo življenje sem želel biti glasbenik, narediti komad, ki bi bil tak hit, da ko bi jaz bil na odru, da bi ga vsi peli in da jaz ne bi rabil peti, da bi oni peli z mano," nam je zaupal in dodal, da je s tem filmom doživel nekaj podobnega, saj da so ljudje znali film citirati. "Peli so s filmom in to je bilo super!"

Ali bi režiser, ki je v tem času ustvarjal tako v Hollywoodu kot na Poljskem, danes kaj spremenil pri filmu Tu pa tam? "Ful je amaterski, ampak deluje pa to, kar je zame najbolj važno - scenarij. Scenarij je dober, zgodba je dobra, dialogi so večinoma super pa igralci so potem to dobro zaigrali in to je v resnici najbolj važno," je dejal režiser, prepričan, da dokler je scenarij dober, je lahko film posnet na kakršnikoli kameri. "Če je dober komad, bo tudi na slabem inštrumentu dobro zvenel."

Kljub temu da nadaljevanja filma Tu pa tam ne bo, Slovenec ostaja zaseden. Septembra bo luč sveta ugledal njegov nov film z naslovom Bokser, šlo pa bo za športen film, ki si ga je Okorn vedno želel posneti. "To je drama o medčloveških odnosih, ljubezni, ampak v svetu boksa."