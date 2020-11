Okorn o svojem prvem hollywoodskem filmu: 'Pripravite robčke'

Slovenski režiser Mitja Okorn je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril o svojem novem filmu, ki pa ga je tokrat posnel v ZDA. Kot je povedal, gre za lepo in čustveno zgodbo, v katero je 'vložil svoje srce in dušo'. Film se razlikuje od tipičnih ameriških filmov, v katerih je vse zelo konvencionalno in mehanično, še dodaja. "Ljudi se dotakne".

Film so v ZDA večkrat testirali (predstavili publiki), je še povedal slovenski režiser. Kot pravi, dela filme za ljudi, in če se ti ob gledanju končnega izdelka ne bi smejali ali jokali, bi projekt izgubil smisel. Zadnji test so opravili pred 300 ljudmi, ki so filmu dali oceno 93 od 100. Solz in smeha ni manjkalo, z nasmeškom pripoveduje Okorn.

Okornov film se sicer lahko pohvali z zvezdniško zasedbo. V glavnih vlogah igrata Jaden Smith ter britanska manekenka in igralka Cara Delevingne, v filmu pa nastopi tudi Cuba Gooding Jr. Slednji se je ekipi pridružil dva dni pred začetkom snemanja, potem ko jih je zaradi spora zapustil eden od igralcev. Okorn ga je označil kot velikega profesionalca, ki je na snemanje 'vskočil' kar z dopusta. "Will je Cubo poklical, ko je bil ta na dopustu. Naredil nam je uslugo in prišel v Toronto na snemanje," pripoveduje.

Okorn je tudi producent filma z naslovom All My Friends Are Dead, ki decembra prihaja na Netflix. Gre za črno komedijo, namenjeno mladi publiki.