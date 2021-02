Okornov film si je od premiere na VOYO ogledal že vsak drugi naročnik

V prvih 14 dneh po premieri, ki je bila 14. decembra, se je film zavihtel na prvo mesto gledanosti med filmi na VOYO . Vse do danes si ga je ogledal že vsak drugi VOYO naročnik, nekateri celo večkrat, dosegel je rekordno gledanost in postal najbolj gledan film na VOYO vseh časov. Uspeh, poleg rezultatov, potrjujejo predvsem gledalke in gledalci sami, ki so se na film odzvali polni čustev, pohval in ganjenosti.

Film Leto življenja se je mnogih dotaknil do srca

Špela Perc, gledalka filma Leto življenja: "Dragi Mitja! Dolgo sem zbirala pogum, da si ogledam tvoj Life in a Year. Dobesedno pogum. Pred leti sem namreč v svojo družini doživela takšno leto, razlika je bila samo v tem, da smo mi imeli samo šest mesecev. Za neozdravljivo boleznijo, rakom, sem izgubila sestro Jernejo. Bila je vrhunska atletinja, olimpijka in kako težko je bilo biti del njenega potovanja. Ko neverjetno lepo telo športnice propada iz dneva v dan, a duša postaja vedno bolj globoka in prehaja v faze, ki nam niso niti jasne. Tudi mi smo jo na njeno željo imeli doma do zadnjega dneva. Mitja, moj mož, me je parkrat vprašal, ali film ugasnemo, ker sem tako jokala, jokala skoraj ves čas. Kako si zadel vso paleto občutkov, stanj ljubezni, veselja, jeze in hvaležnosti za vsak trenutek, dokler je še dih, pa tudi, če je tako neizprosno boleč. S tvojo ekipo sem podoživljala vseh šest mesecev. Izjemne čestitke vsej ekipi in seveda tebi, da si jim pomagal ves njihov talent zabeležiti v tvoji božanski kreaciji. Z besedami je težko napisati sploh kaj več, v moji duši pa je Life in a Year pustil nekaj, česar še noben film do sedaj."

Gledalka Bernardase je na enem izmed družbenih omrežij na film odzvala z občutki: "Midva z možem sva bila na koncu filma čisto tiho. Ker je še mož nabral malo solz, pa jih je po moško dol pogoltnil. To pogrešam, ker ne moreš pogledati takšnega filma v kinu. In tista tišina na koncu, ko se odpravljaš ven iz dvorane, ko so raje vsi tiho, da se jim ne bi slap ulil iz oči."