Okrepljena ekipa POP IN-a: Kaja Kočevar in Alen Podlesnik

Kalila sta se že na različnih vsebinskih platformah, z avdicijo pa postala nova obraza POP TV-ja. V ekipo spletnega in televizijskega uredništva sta prinesla svežino, navihanost, nove ideje. Zdaj kot spužvi vpijata novo znanje in nasvete prekaljenih POP novinarjev. Nad svojo novo službo sta navdušena; to je bilo to, kar sva si želela, razlagata v en glas.

"Zelo, zelo redki so kraji, kjer na nekaj sto kvadratnih metrih najdeš toliko talentiranih posameznikov, ki so povezani v tako namazan stroj, kot je POP. V tej točki življenja je to tisto, kar me najbolj navdušuje – vedno sem si želel biti del te mašinerije," pravi Alen Podlesnik. "Navdušujejo me filmi, glasba, zvezdniki in ta svet pop kulture, ki je vedno nekako skrit za tančico skrivnosti, ki jo v POP IN-u malo po malo odkrivam – skupaj z ljudmi, ki so do tega dela ravno tako strastni, kot sem jaz," pa je zgovorna Kaja Kočevar.

Idej jima ne manjka, volje še manj. Prav tako ne manjka zgodb iz sveta zabave, ki so na sporedu vsak večer v oddaji 24UR in nenehno na 24ur.com.