Angelina Jolie in Michelle Pfeiffer tokrat filmski nasprotnici

Oboževalci fantazijskega filma Zlohotnica (Maleficient) so končno prišli na svoj račun, saj so producenti končno predstavili napovednik za drugi del težko pričakovane pustolovščine. Film bo sicer na zaslone prišel oktobra, tisti najbolj neučakani pa si lahko v napovedniku že pogledajo izseke filmske uspešnice. Disney je tudi tokrat presenetil z bogato zgodbo in poskrbel za napeto bitko med dobrim in zlim.