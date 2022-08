Olivia Newton-John: kariera filmske ikone

Disko muzikal, kjer se Olivia pojavi ob legendarnem Gene Kellyju , sprva ni bil preveč dobro sprejet, ko je izšel leta 1980. Zgodba se osredotoča na umetnika, ki si prizadeva uspeti, Sonnyja ( Michael Peck ). Med oblikovanjem naslovnic za albume se popolnoma zagleda v dekle po imenu Kira (Olivia Newton-John), ki se pojavi na eni izmed naslovnic. Poišče jo in par se zaljubi. Kira nato spodbudi Sonnyja in Dannyja McGuira (Gene Kelly), da odpreta nočni klub po imenu Xanadu. Po tem, ko izda, da je ena od devetih muz Olimpa, se par trudi ostati skupaj, čeprav se mora Kira vrniti v svoje kraljestvo. Čeprav se zgodba filma sliši prav smešna, je pravzaprav bil navdih za nagrado zlata malina, ki prepozna najslabše filme leta. Leta 1981 je bil film namreč nominiran za najslabši film, najslabšega režiserja, igralca, igralko, najslabši scenarij in najslabšo naslovno pesem: Suspended in Time. Zmagal je v kategoriji za najslabšega režiserja. Danes je film znan kot tako slab, da je pravzaprav dober, Olivia pa je s svojimi disko opravami, pričeskami in čudovitim glasom prava boginja.

Olivia Newton-John in John Travolta v filmu Two of a Kind

Kemija med Olivio in Johnom Travolto se je vrnila na zaslone leta 1983 v romantični fantazijski kriminalki Two of a Kind. V filmu si Bog želi izbrisati in ponovno začeti človeško vrsto, a ga štirje angeli prepričajo, da mora prizanesti enemu človeku. Zack Melon (Travolta) se odloči oropati banko, uslužbenka Debbie Wylder (Newton-John) pa ga pri tem prelisiči in denar obdrži zase, ob tem pa se junaka zaljubita. Čeprav film ni doživel uspeha, so kar tri pesmi postale uspešnice in razširile Oliviino pevsko kariero.