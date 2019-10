Olivia Newton-John na dražbi prodaja obleke iz Briljantine

Olivia Newton-John je na koncu filma Briljantina blestela v črnih pajkicah in črni usnjeni jakni. Ta oprava bo tudi v ospredju sobotne dražbe igralkinih predmetov. V avkcijski hiši pričakujejo, da bodo zanjo iztržili do 200.000 ameriških dolarjev. "Zadrga na hlačah se je pokvarila in zato so me morali zašiti vanje," se je prigode s snemanja spominjala danes 71-letna igralka.