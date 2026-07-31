Zgodba, ki temelji na scenariju Jimmyja Wardena, znanega po grozljivi komediji Medved na koki iz leta 2023, se vrti okoli matere, ki je v postopku ločitve in se zanaša na pomoč božička, da bi si izborila skrbništvo nad sinom. Produkcijska hiša Universal Pictures je začetek predvajanja filma v kinematografih napovedala za november 2027.

Olivia Wilde bo režirala božični film z Jennifer Aniston in Petrom Dinklagem v glavnih vlogah. FOTO: Profimedia

Vsi sodelujoči že imajo izkušnje z božičnimi komedijami. Jennifer Aniston, ki je sicer znana po uspešni televizijski seriji Prijatelji, je pred tem igrala v božičnem filmu Božična žurka v pisarni iz leta 2016, Peter Dinklage v filmu Škrat (2003), Olivia Wilde pa v filmu Božič pri Cooperjevih, ki je izšel 2015. Pri projektu s svojo produkcijsko hišo LuckyChap sodeluje tudi zvezda filma Barbie Margot Robbie.