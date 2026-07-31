Olivia Wilde bo režirala božični film

Zgodba, ki temelji na scenariju Jimmyja Wardena, znanega po grozljivi komediji Medved na koki iz leta 2023, se vrti okoli matere, ki je v postopku ločitve in se zanaša na pomoč božička, da bi si izborila skrbništvo nad sinom. Produkcijska hiša Universal Pictures je začetek predvajanja filma v kinematografih napovedala za november 2027.
Vsi sodelujoči že imajo izkušnje z božičnimi komedijami. Jennifer Aniston, ki je sicer znana po uspešni televizijski seriji Prijatelji, je pred tem igrala v božičnem filmu Božična žurka v pisarni iz leta 2016, Peter Dinklage v filmu Škrat (2003), Olivia Wilde pa v filmu Božič pri Cooperjevih, ki je izšel 2015. Pri projektu s svojo produkcijsko hišo LuckyChap sodeluje tudi zvezda filma Barbie Margot Robbie.
Dvainštiridesetletna filmska ustvarjalka Wilde je leta 2019 debitirala kot režiserka komedije za dekleta Pametni punci. V njenem psihološkem trilerju Ne skrbi, draga (2022) sta zaigrala Florence Pugh in Harry Styles, sicer znan kot glasbenik. Konec junija je v kinematografe prišlo še njeno Vabilo, romantična komedija o ljubezni, seksu in neizpolnjenih hrepenenjih, v kateri poleg Wilde igrajo še Penelope Cruz, Seth Rogen in Edward Norton.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.