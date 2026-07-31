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Olivia Wilde bo režirala božični film

Los Angeles, 31. 07. 2026 11.44 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Olivia Wilde

Ameriška filmska igralka in režiserka Olivia Wilde, ki med drugim podpisuje režijo filmov Ne skrbi, draga in Vabilo, v katerem je tudi zaigrala, je napovedala izid božične komedije Naughty kot svojega četrtega režijskega projekta. Igralsko zasedbo bosta sestavljala Jennifer Aniston in Peter Dinklage, ki bo prevzel vlogo božička. Izšel bo leta 2027.

Zgodba, ki temelji na scenariju Jimmyja Wardena, znanega po grozljivi komediji Medved na koki iz leta 2023, se vrti okoli matere, ki je v postopku ločitve in se zanaša na pomoč božička, da bi si izborila skrbništvo nad sinom. Produkcijska hiša Universal Pictures je začetek predvajanja filma v kinematografih napovedala za november 2027.

Olivia Wilde bo režirala božični film z Jennifer Aniston in Petrom Dinklagem v glavnih vlogah.
Olivia Wilde bo režirala božični film z Jennifer Aniston in Petrom Dinklagem v glavnih vlogah.
FOTO: Profimedia

Vsi sodelujoči že imajo izkušnje z božičnimi komedijami. Jennifer Aniston, ki je sicer znana po uspešni televizijski seriji Prijatelji, je pred tem igrala v božičnem filmu Božična žurka v pisarni iz leta 2016, Peter Dinklage v filmu Škrat (2003), Olivia Wilde pa v filmu Božič pri Cooperjevih, ki je izšel 2015. Pri projektu s svojo produkcijsko hišo LuckyChap sodeluje tudi zvezda filma Barbie Margot Robbie.

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Dvainštiridesetletna filmska ustvarjalka Wilde je leta 2019 debitirala kot režiserka komedije za dekleta Pametni punci. V njenem psihološkem trilerju Ne skrbi, draga (2022) sta zaigrala Florence Pugh in Harry Styles, sicer znan kot glasbenik. Konec junija je v kinematografe prišlo še njeno Vabilo, romantična komedija o ljubezni, seksu in neizpolnjenih hrepenenjih, v kateri poleg Wilde igrajo še Penelope Cruz, Seth Rogen in Edward Norton.

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KOMENTARJI1

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Martinović
31. 07. 2026 12.44
Grozljivo kaj ke Ozempic naredil iz te punce, ki je bila sicer nekoč zelo lepa.
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