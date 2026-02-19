Naslovnica
Film/TV

'On je res čudovit, postaven in vljuden, ampak meni je Karlo – Karlo'

Ljubljana, 19. 02. 2026 19.26

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Med sanjskima moškima in dekleti je vedno več kemije, vedno več opravljanja ter vedno več čustev, zaradi katerih se strani spreminjajo. Po burnih dneh nekatera dekleta poskušajo umiriti strasti in jasneje pogledati na svoja čustva. Ena izmed njih prizna, da jo je prevzela karizma, vendar jo srce vseeno vleče na drugo stran. "Fant je res čudovit, postaven in vljuden, ampak meni je Karlo – Karlo," je pojasnila.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

V hiši se vse bolj odkrito govori o dramah, o tem, kdo je pretiraval in kdo zna igrati igro. "Ona je zvezda resničnostnega šova in točno ve, kaj dela," je prepričana ena izmed kandidatk. Prihod enega izmed sanjskih moških za trenutek umiri razmere med dekleti, a dvomi in zbadanja se kmalu vrnejo še močnejši kot prej. Ljubosumje skušajo prikriti z nasmehi, vendar so komentarji za hrbtom vse ostrejši.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Medtem celodnevni zmenki prinašajo povsem drugačno energijo – smeh, romantične pogovore in vse več priznanj. "Preživljati čas z njo je res pravi užitek," bo zadovoljen eden izmed sanjskih moških. Drugi par se povezuje ob resnih temah, nežnosti in občutku varnosti. "Smeji se, ko je slabo, smeji se, ko je dobro, kar veliko pove o človeku," je komentiral eden od fantov.

Toda vrnitev v vilo prinese hladen tuš – opravljanje, dvome o čustvih in šokantno pismo, ki napoveduje konec za nekatera dekleta. Med tekmovalke se naseli strah, odločitev pa je v napačnih – ali pravih – rokah.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo

Znan nenavaden vzrok smrti slavnega igralca filma Šund

