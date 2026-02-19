'On je res čudovit, postaven in vljuden, ampak meni je Karlo – Karlo'

V hiši se vse bolj odkrito govori o dramah, o tem, kdo je pretiraval in kdo zna igrati igro. "Ona je zvezda resničnostnega šova in točno ve, kaj dela," je prepričana ena izmed kandidatk. Prihod enega izmed sanjskih moških za trenutek umiri razmere med dekleti, a dvomi in zbadanja se kmalu vrnejo še močnejši kot prej. Ljubosumje skušajo prikriti z nasmehi, vendar so komentarji za hrbtom vse ostrejši.

Medtem celodnevni zmenki prinašajo povsem drugačno energijo – smeh, romantične pogovore in vse več priznanj. "Preživljati čas z njo je res pravi užitek," bo zadovoljen eden izmed sanjskih moških. Drugi par se povezuje ob resnih temah, nežnosti in občutku varnosti. "Smeji se, ko je slabo, smeji se, ko je dobro, kar veliko pove o človeku," je komentiral eden od fantov.

Toda vrnitev v vilo prinese hladen tuš – opravljanje, dvome o čustvih in šokantno pismo, ki napoveduje konec za nekatera dekleta. Med tekmovalke se naseli strah, odločitev pa je v napačnih – ali pravih – rokah.