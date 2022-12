'Opijaš me s pogledom, ne morem se zbrati'

Oliveri se bo dozdevalo, da je kraljica novega dne pobega v romantično Istro. Toni jo bo na njen rojstni dan presenetil in se v njenih očeh izkazal. Toda to ne bo nič v primerjavi z dogajanjem na skupinskem zmenku, na katerega bo povabil pet lepotic, Polino, Danijelo, Amro, Dijano in Janet.