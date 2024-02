Oppenheimer ponovno nagrajen: slavil na podelitvi nagrad SAG

V Los Angelesu je v soboto zvečer potekala podelitev nagrad SAG, Ceha filmskih igralcev. Nov kipec so v svojo vitrino z dosežki dodali ustvarjalci filma Oppenheimer, ki je slavil v kategoriji za izjemno igro igralske zasedbe v filmu. Prav tako sta v kategoriji za najboljšega igralca in najboljšega stranskega igralca v filmu nagradi domov odnesla Cillian Murphy in Robert Downey Jr.

Sobotni večer je v Los Angelesu potekal v znamenju podelitve nagrad SAG, Ceha filmskih igralcev. Jubilejna 30. podelitev je med zmagovalce ponovno zapisala film Oppenheimer, ki je slavil v kategoriji za izjemno igro igralske zasedbe v filmu.

Nagrade SAG FOTO: Profimedia icon-expand

Med nagrajenci, ki so jih izglasovali igralci, sta v kategoriji za najboljšega igralca in najboljšega stranskega igralca v filmu nagradi domov odnesla Cillian Murphy in Robert Downey Jr. Med televizijskimi nagradami je zmago ponovno vknjižila serija Nasledstvo kot drama in The Bear kot humoristična serija. Nagrado za življenjske dosežke je iz rok igralcev Jennifer Aniston in Bradleyja Cooperja prejela Barbra Streisand.

Nagrado za življenjske dosežke je iz rok igralcev Jennifer Aniston in Bradleyja Cooperja prejela Barbra Streisand. FOTO: AP icon-expand

Seznam nagrajencev: FILMI Izjemna predstava moškega igralca v glavni vlogi Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction Izjemna predstava ženske igralke v glavni vlogi Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Morilci cvetne lune

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Uboga bitja Izjemna predstava moškega igralca v stranski vlogi Sterling K. Brown, American Fiction

Willem Dafoe, Uboga bitja

Robert De Niro, Morilci cvetne lune

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Film Oppenheimer je slavil v kategoriji za izjemno igro igralske zasedbe v filmu. FOTO: AP icon-expand

Izjemna predstava ženske igralke v stranski vlogi Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, Barva nachu

Penélope Cruz, Ferrari

Jodie Foster, Nyad

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers Izjemna igra igralske zasedbe v filmu American Fiction

Barbie

Barva nachu

Morilci cvetne lune

Oppenheimer

Nov kipec so v svojo vitrino z dosežki dodali ustvarjalci filma Oppenheimer. FOTO: Profimedia icon-expand

TELEVIZIJA Izjemna igra moškega igralca v televizijskem filmu ali omejeni seriji Matt Bomer, Sopotniki

Jon Hamm, Fargo

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub, Zadnji primer gospoda Monka: film o menihu

Steven Yeun, Beef Izjemna igra ženske igralke v televizijskem filmu ali omejeni seriji Uzo Aduba, Painkiller

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Bel Powley, A Small Light

Ali Wong, Beef Izjemna igra moškega igralca v dramski seriji Brian Cox, Nasledstvo

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Nasledstvo

Matthew Macfadyen, Nasledstvo

Pedro Pascal, The Last of Us Izjemna igra ženske igralke v dramski seriji Jennifer Aniston, The Morning Show

Elizabeth Debicki, Krona

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Nasledstvo Izjemna igra moškega igralca v humoristični seriji Brett Goldstein, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear Izjemna igra ženske igralke v humoristični seriji Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Ponovno je slavila tudi serija Nasledstvo. FOTO: Profimedia icon-expand

Izjemna predstava ansambla v dramski seriji Krona

Pozlačena doba

The Last of Us

The Morning Show

Nasledstvo Izjemna izvedba ansambla v humoristični seriji Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Med nagrajenci je bila ponovno serija The Bear. FOTO: Profimedia icon-expand