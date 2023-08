Oppenheimer prvič po zaslužku pred filmom Barbie

Filmski uspešnici Barbie in Oppenheimer sta po krizi kinematografske dejavnosti, ki jo je ta doživela med pandemijo, v kinodvorane ponovno privabila množice. Filma, ki sta nastala pod režisersko taktirko Christopherja Nolana in Grete Gerwig, podirata rekorde v gledanosti, a je vse od začetka predvajanja prednjačil tisti o lutki Barbie. Sedaj pa so se številke obrnile in je na vrhu lestvice zaslužkarstva zgodovinska drama Oppenheimer.