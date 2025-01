Opravljivke v šovu: Lepotne operacije, lažne prijateljice in žaljivke

'Videz je pomemben, a ne do te mere, da se iznakaziš'

Mnoge tekmovalke v Sanjskem moškem Hrvaške se ne obotavljajo iskreno izraziti svojega mnenja – naj gre za videz, vedenje ali odnose med dekleti. Laura je neposredna: "Ne morejo biti vsi tako zanimivi. Nekateri so preprosto dolgočasni po naravi." Sarah, znana po svojih ostrih izjavah, pa je brez dlake na jeziku komentirala videz nekaterih deklet: "Vse, kar vidim, so silikoni, ustnice, podbradek, karkoli, kar je bilo kirurško popravljeno. To so vse negotovosti in nizka samopodoba." Prav tako meni, da so nekatere pretiravale s popravki: "Veliko deklet misli, da je videz najpomembnejši. Je pomemben, a ne do te mere, da se iznakaziš."