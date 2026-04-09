Organizatorji filmskega festivala: UI ne bo nikoli zmožna čustvovati

Naslednji mesec bodo Cannes tradicionalno preplavile globalne filmske zvezde, organizatorji prestižnega festivala pa za letošnjo edicijo napovedujejo manjši poudarek na velikih hollywoodskih studiih in produkcijah. Stavijo namreč na filme iz kar 141 držav.

"V tem temačnem svetu, v katerem živimo, so filmski ustvarjalci iz vseh koncev sveta pomembni za ohranjanje človečnosti," je na predstavitvi programa povedala direktorica festivala Iris Knobloch. Tudi glede sprememb, ki jih utegne umetna inteligenca vpeljati v svet filma, je precej skeptična, predvsem zaradi čustev.

"Film ni skupek podatkov - je osebna vizija. Zgodba se nas dotakne, ker prihaja od nekoga. Nekoga, ki je živel, ki je trpel, ki je ljubil, ki je dvomil. Umetna inteligenca lahko zelo dobro posnema, vendar nikoli ne bo znala čutiti," je dejala direktorica filmskega festivala v Cannesu.