Originalna humoristična serija presežkov Ja, Chef prihaja 17. junija

Priljubljeni igralec Jurij Zrnec se po dolgem času spet vrača pred kamere. Tokrat ga bomo videli v vlogi kuharskega mojstra v seriji Ja, Chef, ki 17. junija ekskluzivno prihaja na VOYO. Poglejte, kdo vse od znanih obrazov mu bo delal družbo v restavraciji.

icon-expand Jurij Zrnec v vlogi kuharskega maga že 17. junija na VOYO. FOTO: VOYO

Jurij Zrnec v družbi priljubljenih igralskih obrazov ekskluzivno na VOYO Stopil je v natikače Chefa, kuharskega maga neskončnih talentov, še večjega ega in lastnika najboljše restavracije v Ljubljani, Chateau de Philippe, Ljubomirja Bohinca. V jezi zna biti Chef strašen, v razvedrilu nepremagljiv in v odpuščanju kraljevski – še posebej, ko gre za njegove lastne napake. Pod seboj ima mnogo ljudi, vsak od njih ima svojo zgodbo. Med njimi pogosto prihaja do zabavnih situacij, iz katerih se rešijo, kakor se pač znajo. Ljubo (kot ga kličejo le najpogumnejši) ima številčno ekipo prestrašenih kuharjev, zvitih pomočnikov, introvertiranega slaščičarja, izjemno učinkovito vodjo restavracije, hitre natakarje in strašno počasnega barmana.

Najbolj se ga boji njegov glavni pomočnik, tako imenovani dvometrski los, Štefan Čuk (Matej Puc). Ob boku mu stojijo mesni strateg in veliki priliznjenec Tomi Šuler (Luka Cimprič), ribji virtuoz Zdravko Keuc (Mario Ćulibrk) in slaščičarski polbog Lovro (Jernej Kogovšek). Najbolj zvit je kuharski pomočnik Luka Čeh (Klemen Janežič). Velike sanje tega preprostega, a iznajdljivega fanta iz malega mesta so postati slaven kuhar. Bič vodje restavracije vrti ledena Pika (Katarina Čas). Mlada in uspešna je pripravljena iti čez vse, da bi ohranila naziv najboljše restavracije v prestolnici. Edini, ki jo ubogajo, so barman Miha Kos (Domen Valič), hostesa Moni (Liza Praprotnik) in natakarici Nastja (Viktorija Bencik) ter Saša (Tina Vrbnjak).

V 1. sezoni Ja, Chef vam bomo servirali in flambirali 10 epizod originala VOYO za ogled na mah! Že 17. junija na VOYO.

A Ljubo ima tudi lastnika restavracije Chateau de Philippe, ki se ne boji njegovega renčanja, tuljenja in leteče zelenjave. Igra ga Bojan Emeršič. Z vsemi gladko pomete čistilka Šefika, ki jo igraFaketa Salihbegović Avdagić. Z njo res ni dobro kave piti. Če je ne skuha ona. Po navadi jo pije z Ljubom. In vsaj takrat je v restavraciji mir. Dokler ne pride kuharica iz konkurenčne restavracije, Marjeta Kolmanič (Tjaša Železnik). Takrat je spet veliko sikanja, v resnici nastane kar štala. Je pa le kuhala v Indiji. Pa New Yorku. Česar za Ljuba ne bi mogli trditi. On ima raje Pariz.

Od 17. junija si boste vseh 10 epizod lahko ogledali kjerkoli in kadarkoli – tudi brez spletne povezave! To omogoča nova funkcija prenosa priljubljenih vsebin znotraj aplikacije iOS in Android. Uporabniki si lahko pred potovanjem priljubljene vsebine naložijo na svoj pametni telefon (iOS, Android) za kasnejši ogled brez spletne povezave ali v primeru slabše povezave WiFi.

