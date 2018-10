Originalni filmski plakat za več kot milijon evrov?

Kot trdijo poznavalci, bi originalni plakat za filmMumija (The Mummy)iz leta 1932 lahko presegel rekord, saj računajo, da ga bodo v New Yorku na dražbi prodali med milijonom in milijonom in pol ameriških zelencev (med 864 tisoč in 1,3 milijona evrov).

Menda gre za edini plakat od treh originalov, še enega pa ima v zasebni lasti kitarist Metallice Kirk Hammett. Če se bo plakat prodal po ceni, kot ocenjujejo, bo to najvišji znesek za kakšen filmski plakat v zgodovini. Začetno ceno so postavili na 820 evrskih tisočakov, zato je pričakovati, da bo cena dejansko presegla rekord.

"Mumija je ena tistih zgodnjih grozljivk, ki je zacementirala žanr grozljivke, ki jih gledamo še danes. Gre zares za izreden primerek, saj gre za podobo, ki ima velik učinek takoj, ko jo zagledamo,"je povedal John Mayer, specialist pri dražbeni hiši Sotheby's.

Plakat je trenutno na ogled v omenjeni dražbeni hiši v New York Cityju med 14. in 18. oktobrom, spletna dražba pa se bo končala, prikladno, na noč čarovnic 31. oktobra.