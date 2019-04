Originalni kostum Dartha Vaderja gre na dražbo

Kostum iz leta 1979, ki ga je ustvarila ekipa filma Imperij vrača udarec pod vodstvom oblikovalca Johna Molla, je v lasti Brycea "Kermita" Ellerja, možakarja, znanega po tem, da se je družabnih dogodkov, denimo filmskih premier, podpisovanj knjižnih izdaj ali konvencij, rad udeleževal v podobi temnega lorda in ob tem oponašal njegov globoki glas. V kostumu se je Eller sprehodil tudi po rdeči preprogi pred podelitvijo oskarjev leta 1978.

Kostum Dartha Vaderja je sestavljen iz 17 delov in vključuje negativčevo slovito črno masko, škornje ter več pokrival. Deli oblačila so iz usnja, volne, svile in drugih materialov, je dejal Eller. Priznal pa je, da ni prijeten z nošenje, prav tako se je zamudno preleviti v slovitega antijunaka. Za to potrebuje posameznik 25 minut, ob nujni asistenci pomočnika.

V začetku maja bo kostum na ogled v Los Angelesu, skupaj z drugimi predmeti, ki bodo 14. maja ponujeni na dražbi. Sicer predmeti iz Vojne zvezd na dražbah dosegajo visoke cene. Pred dvema letoma so robota R2-D2 iz prvega filma sage iz leta 1977 prodali za skoraj 2,5 milijona evrov, svetlobni meč Luka Skywalkerja pa za dobrih 400 tisoč evrov.