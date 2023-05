Orion za Ja, Chefa in Sekirco v med, slavila tudi Katarina Čas in Jurij Zrnec

Kolektivna organizacija AIPA (Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije) je že tretje leto zapored pod žaromete postavila presežke na slovenskem avdiovizualnem področju. Za najbolj gledana domača avdiovizualna dela, predvajana na slovenskih televizijskih programih v minulem letu, je bilo avtorjem in filmskim producentom podeljenih sedem nagrad zvezde oriona, ki temeljijo na gledanosti. Med njimi sta tudi naši seriji Ja, Chef! in Sekirca v med , ki smo ju spremljali na POP TV in VOYO.

Za igralske dosežke v preteklem letu so bile podeljene tri nagrade najsvetlejša zvezda oriona, dve sta šle v roke Katarini Čas in Juriju Zrnecu za odigrani vlogi v naši seriji Ja, Chef! , tretja pa Saši Tabakoviću za vlogo v nadaljevanki Dolina rož . Dobitnike nagrad najsvetlejša zvezda oriona in butnskala je izbrala strokovna žirija, ki jo sestavljajo kolumnist Leon Magdalenc , publicistka Jedrt Jež Furlan , likovna umetnica Zora Stančič in arhitekt Boštjan Vuga . Igralske presežke so iskali med omenjenimi sedmimi najbolj gledanimi AV deli.

Prvo od sedmih zvezd oriona je prejela humoristična serija Ja, Chef! v produkciji Pro Plus, katere najbolj gledano epizodo (prvo epizodo prve sezone) si je lani ogledalo kar 272.692 gledalcev. Drugo zvezdo oriona je ujela nadaljevanka Leninov park v produkciji Javnega zavoda RTV Slovenija, ki je s prvim delom k ogledu pritegnila 256.570 gledalcev. Tretjo zvezdo oriona je dobila nadaljevanka Dolina rož v produkciji Javnega zavoda RTV Slovenija. Prvi del si je ogledalo 243.530 gledalcev. Četrta zvezda oriona je šla v roke ekipi nadaljevanke V imenu ljudstva 2 , prav tako v produkciji Javnega zavoda RTV Slovenija, katere prvi del druge sezone si je ogledalo 191.900 gledalcev. Peto zvezdo oriona je prejela serija Sekirca v med v produkciji Pro Plus (peti del druge sezone si je ogledalo 144.077 gledalcev), šesto dokumentarni film o Ivanu Krambergerju Beli bojevnik v črni obleki v produkciji Bela film (138.362 gledalcev), sedmo pa nadaljevanka Trigrad v produkciji Javnega zavoda RTV Slovenija (prvi del si je ogledalo 137.966 gledalcev).

AIPA je v utemeljitvi nagrade najsvetlejša zvezda oriona, ki je šla v roke Juriju Zrnecu za upodobitev Ljuba Bohinca, zapisala: "Chef je preprosto Jurij. Če si formata ne bi izmislil nekdo drug, bi si ga morali zaradi Jurija Zrneca izmisliti mi. Jurij na ekran prinaša vse tisto, kar krasi junake komedij, situacijskih dram in podobnih formatov. Je isti in hkrati vedno drugačen. Nekdo, ki ga preprosto moraš imeti rad." Nagrado je prejela tudi njegova soigralka Katarina Čas, ki v seriji igra Piko Golob. Strokovna žirija je utemeljila, da daje Katarina tisto, kar potrebuje vsaka dobra komedija – protiutež, ki se vedno znova zlomi zaradi šefove muhavosti. "Katarina igra in se notranje smeji, zabava ter komentira. Vsak njen mimični izraz pove več kot spisana besedna predloga. Katarina igra lik, ki bi si ga vsak želel imeti v svoji restavraciji, tako kot si vsak želi dvojec Katarina Čas - Jurij Zrnec imeti v svojih filmih in serijah. Tu nadaljujeta to, kar sta končala v filmu Prebujanja," so zapisali.

Podelili tudi butnskalo in nagrado Žarka Lužnika

Za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost v slovenskih avdiovizualnih delih v letu 2022 je strokovna žirija podelila tri enakovredne butnskale za avtorske dosežke in presežke ter pomemben vpliv na slovensko avdiovizualno pokrajino. Prejemniki nagrad butnskala so Andrina Mračnikar za dokumentarec Izginjanje, Robert Petan za videospot Rad Te Volim – RTV Song, ki je nastal v času referendumske kampanje za RTV Slovenija ter avtorji Žigan Krajnčan, Kristijan Krajnčan in Lev Predan Kowarski za glasbeni videospot Žar ljubezni. Letošnja novost je nagrada Žarka Lužnika za izjemno študijsko avdiovizualno delo, ki jo je prejel študent Leo Černic za animirani film Pentola. Z nagrado želi AIPA podpreti mlade in neuveljavljene ustvarjalce na prehodu iz študijskega v poklicno okolje.