Orion za Skrito v raju in Ja, Chef!, slavila tudi igralka Vesna Pernarčič

"Ponosna sem, da v imenu POP TV sprejemam to nagrado. Skrito v raju je rezultat predanosti, strasti in izkušenj, ki jih gradimo že 30 let. Združili smo vrhunsko igralsko zasedbo, čudovite lokacije in zgodbo, ki se dotakne gledalcev. Ob nedavnem srečanju z oboževalci smo videli, koliko serija pomeni družinam, ki vsak večer sedijo pred ekrani. Ti trenutki so za nas neprecenljivi. Že tri desetletja ustvarjamo kakovostne, lokalne vsebine, ki nagovarjajo širok krog gledalcev in ustvarjali jih bomo še naprej. Hvala vsem, ki soustvarjate ta raj z nami," je povedala Petra Strašek, vodja produkcije igranih vsebin na PRO PLUS.

"Serija Ja, Chef! je že od samega začetka prižiga ogenj na slovenski sceni. Na VOYO ima že več kot 30 milijonov ogledov, in s tem potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije. Veseli smo tudi, da so dogodivščine šefa Bohinca z navdušenjem sprejeli tudi gledalci na POP TV, kar priča tudi ta nagrada. Posebej pa me veseli, da lahko že zdaj napovem 11. sezono – svežo, zabavno in še bolj začinjeno. Hvala vsem, ki spremljate dogodivščine šefa Ljubota in njegove ekipe. Se vidimo na POP TV in na VOYO," pa je dodala direktorica programa PRO PLUS Danico Knego.