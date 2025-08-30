Orlando Bloom o hitrem hujšanju: V tistem času sem bil grozna oseba

Orlando Bloom je za vlogo v filmu The Cut shujšal za 23,5 kilograma, v nedavni epizodi podkasta The Morning pa je odkrito priznal, da je dieta, ki se je je moral držati, tako drastično vplivala na njegovo duševno zdravje, da je trpel za paranojo in imel 'črne misli'. 48-letnik je dodal, da je bil, ker je bil vedno lačen, v tistem času grozna oseba.
"Bil sem izčrpan. Nisem imel energije in tudi možgani mi niso delovali. Bil sem duševno in fizično lačen. V tistem času sem bil grozna oseba," je povedal igralec, ki je dodal, da je hujšal s pomočjo nutricionista Philipa Goglie, s katerim je v preteklosti sodeloval tudi Christian Bale. Ta je Bloomu svetoval, naj namesto treh obrokov na dan ima le dva.
"Naenkrat so mi odvzeli vso hrano, zadnja stvar pa je bil moj proteinski prašek. Takrat sem se res uprl. Zadnje tri tedne sem jedel le še tuno in kumare," je nadaljeval in dodal, da je bilo zelo načeto njegovo duševno zdravje, zato je trpel za paranojo in imel temačne misli.
Zvezdnik Piratov s Karibov je nato razkril, da je nutricionist redno pregledoval njegovo kri. "Moramo jesti, spati in skrbeti zase," je prepričan zvezdnik, ki je ob tem izpostavil, da so športniki tisti, ki morajo redno paziti na svojo težo, igralci pa gredo za določene vloge tudi v ekstreme.
48-letnik je dejal, da se je kljub slabemu počutju ves čas trudil, da je pred kamero dobro videti, zato se je med odmori kar na prizorišču snemanja pogosto ulegel, pozneje pa vstal in delal sklece. Kljub temu da mu je uspelo vzdržati skozi intenzivni čas, ko se je držal diete, pa je ne bi nikoli priporočal nikomur, še posebej, če nima pomoči in nadzora nutricionista.
Kljub temu da je bilo snemanje zanj zelo naporno, pa je za People pred samim začetkom povedal, da se veseli preobrazbe za vlogo. Bloom je zaigral nekdanjega boksarja, ki ga je poraz v ringu stal kariere.
