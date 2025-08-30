Orlando Bloom o hitrem hujšanju: V tistem času sem bil grozna oseba

Igralec Orlando Bloom je nedavno spregovoril o hitrem hujšanju, ki se ga je moral lotiti, da je za vlogo v filmu The Cut izgubil 23,5 kilograma. 48-letnik je zaigral upokojenega boksarja, v času pred snemanjem pa je jedel le tuno in kumare, da je dosegel želeno težo, ki je bila zahtevana.

Orlando Bloom je za vlogo v filmu The Cut shujšal za 23,5 kilograma, v nedavni epizodi podkasta The Morning pa je odkrito priznal, da je dieta, ki se je je moral držati, tako drastično vplivala na njegovo duševno zdravje, da je trpel za paranojo in imel 'črne misli'. 48-letnik je dodal, da je bil, ker je bil vedno lačen, v tistem času grozna oseba.

Orlando Bloom je za vlogo v filmu The Cut shujšal za 23,5 kilogramov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bil sem izčrpan. Nisem imel energije in tudi možgani mi niso delovali. Bil sem duševno in fizično lačen. V tistem času sem bil grozna oseba," je povedal igralec, ki je dodal, da je hujšal s pomočjo nutricionista Philipa Goglie, s katerim je v preteklosti sodeloval tudi Christian Bale. Ta je Bloomu svetoval, naj namesto treh obrokov na dan ima le dva. "Naenkrat so mi odvzeli vso hrano, zadnja stvar pa je bil moj proteinski prašek. Takrat sem se res uprl. Zadnje tri tedne sem jedel le še tuno in kumare," je nadaljeval in dodal, da je bilo zelo načeto njegovo duševno zdravje, zato je trpel za paranojo in imel temačne misli.