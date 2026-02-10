Orlando Bloom po razhodu s Katy Perry v objemu 21 let mlajše manekenke

Priljubljeni ameriški igralec Orlando Bloom je očitno pokrpal svoje srce po razdrti zaroki z zvezdnico Katy Perry in ponovno poskuša najti srečo na ljubezenskem področju. Bliskavice fotoaparatov so ga namreč ujele v družbi 21 let mlajše manekenke Luise Laemmel. 49-letni Orlando in 28-letna Luisa sta z roko v roki zapuščala prizorišče stadiona Levi's v Santa Clari po zaključeni finalni tekmi Super Bowla in zanetila govorice o svojem razmerju. Družbena omrežja so preplavile njune skupne fotografije - spletni uporabniki komentirajo, da sta videti zelo domača drug z drugim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Skupaj sta bila v apartmaju Raising Cane. Videti sta bila zelo naklonjena in blizu, ves čas sta se nežno dotikala," je razkril vir za Daily Mail in k temu dodal: "Pogovarjala sta se tudi s Toddom Gravesom, Jamiejem Foxxom in ostalimi zvezdniki," prav tako sta na nedeljski spektakel na stadion prispela skupaj, čeprav je Luisa hodila korak pred Bloomom. Par se na govorice o domnevnem razmerju še ni odzval, javno tega nista ne potrdila ne zanikala.

Kdo je Luisa Laemmel?

Kljub temu da plavolasa manekenka iz New Yorka ni ena izmed bolj prepoznavnih supermodelov, ki bi preplavljali naslovnice revij po vsem svetu, si je ime v modni industriji že ustvarila. Sodelovala je že z več prestižnimi blagovnimi znamkami, vključno s Calvinom Kleinom in Brandy Melville. Prav tako ji je uspel veliki met in podpis pogodb s številnimi pomembnimi modnimi agencijami, med njimi: New York Model Management, Women 360 Paris, The Lab Models in LA Model Management. Pozirala je za poročno kolekcijo Vere Wang za leto 2024.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Luisa Laemmel. Instagram

Luisa Laemmel. Instagram



Igralec Orlando Bloom in pevka Katy Perry sta januarja 2025 potrdila konec svoje skoraj desetletne zveze in ljubezni, a sta po tem vseeno ostala v zelo dobrih odnosih. Skupaj krmarita predvsem v vlogi staršev in vzgajata svojo hčerko Daisy Dove Bloom. Njuna zveza je veljala za eno izmed bolj stabilnih v svetu slavnih, a se je po večmesečnem nesoglasju končala. Perry je oktobra lani nato javno potrdila, da je v razmerju z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.