Orlando Bloom po razhodu s Katy Perry v objemu 21 let mlajše manekenke

Priljubljeni ameriški igralec Orlando Bloom je očitno pokrpal svoje srce po razdrti zaroki z zvezdnico Katy Perry in ponovno poskuša najti srečo na ljubezenskem področju. Bliskavice fotoaparatov so ga namreč ujele v družbi 21 let mlajše manekenke Luise Laemmel.
49-letni Orlando in 28-letna Luisa sta z roko v roki zapuščala prizorišče stadiona Levi's v Santa Clari po zaključeni finalni tekmi Super Bowla in zanetila govorice o svojem razmerju. Družbena omrežja so preplavile njune skupne fotografije - spletni uporabniki komentirajo, da sta videti zelo domača drug z drugim.
"Skupaj sta bila v apartmaju Raising Cane. Videti sta bila zelo naklonjena in blizu, ves čas sta se nežno dotikala," je razkril vir za Daily Mail in k temu dodal: "Pogovarjala sta se tudi s Toddom Gravesom, Jamiejem Foxxom in ostalimi zvezdniki," prav tako sta na nedeljski spektakel na stadion prispela skupaj, čeprav je Luisa hodila korak pred Bloomom.
Par se na govorice o domnevnem razmerju še ni odzval, javno tega nista ne potrdila ne zanikala.
Kdo je Luisa Laemmel?
Kljub temu da plavolasa manekenka iz New Yorka ni ena izmed bolj prepoznavnih supermodelov, ki bi preplavljali naslovnice revij po vsem svetu, si je ime v modni industriji že ustvarila. Sodelovala je že z več prestižnimi blagovnimi znamkami, vključno s Calvinom Kleinom in Brandy Melville. Prav tako ji je uspel veliki met in podpis pogodb s številnimi pomembnimi modnimi agencijami, med njimi: New York Model Management, Women 360 Paris, The Lab Models in LA Model Management. Pozirala je za poročno kolekcijo Vere Wang za leto 2024.
Igralec Orlando Bloom in pevka Katy Perry sta januarja 2025 potrdila konec svoje skoraj desetletne zveze in ljubezni, a sta po tem vseeno ostala v zelo dobrih odnosih. Skupaj krmarita predvsem v vlogi staršev in vzgajata svojo hčerko Daisy Dove Bloom. Njuna zveza je veljala za eno izmed bolj stabilnih v svetu slavnih, a se je po večmesečnem nesoglasju končala.
Perry je oktobra lani nato javno potrdila, da je v razmerju z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.
Orlando Bloom je priznani angleški igralec, ki je zaslovel z vlogami v velikih filmskih franšizah. Najbolj je znan po vlogi vila Legolasa v trilogiji 'Gospodar prstanov' in 'Hobit', ter kot Will Turner v seriji filmov 'Pirati s Karibov'. Sodeloval je tudi v številnih drugih filmih, kot so 'Troja', 'Neustavljivi' in 'Padec'. Njegova kariera se je začela v gledališču, preden se je preusmeril v film, kjer je hitro postal mednarodna zvezda.
Katy Perry je ameriška pevka, tekstopiska in televizijska osebnost, ki je zaslovela s svojim edinstvenim glasom in barvitim pop stilom. Njena kariera se je začela v zgodnjih 2000-ih, preboj pa je dosegla z albumom 'One of the Boys' in singlom 'I Kissed a Girl'. Sledili so številni svetovni hiti, kot so 'Hot n Cold', 'California Gurls', 'Firework' in 'Roar', s katerimi je postala ena najbolje prodajanih glasbenic na svetu. Poleg glasbene kariere je znana tudi kot sodnica v talent šovu 'American Idol'.
Super Bowl je vsakoletno prvenstvo v ameriškem nogometu, ki ga organizira Nacionalna nogometna liga (NFL). Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike in tudi po svetu. Tekma poteka konec januarja ali v začetku februarja, znana pa je ne le po napetosti same igre, temveč tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih izvajajo svetovno znani glasbeniki, ter po dragih in domiselnih televizijskih oglasih, ki jih predvajajo med premori.
