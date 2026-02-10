Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Orlando Bloom po razhodu s Katy Perry v objemu 21 let mlajše manekenke

Santa Clara, 10. 02. 2026 14.59 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Orlando Bloom in Luisa Laemmel.

Potem ko se je končala dolgoletna ljubezen med zvezdnikoma Orlandom Bloomom in Katy Perry, sta se, kot kaže, oba premaknila naprej. Katy je že dlje časa v razmerju z nekdanjim kanadskim premierjem, Orlanda pa so opazili v družbi 21 let mlajše manekenke. Njune fotografije netijo govorice o razmerju.

Priljubljeni ameriški igralec Orlando Bloom je očitno pokrpal svoje srce po razdrti zaroki z zvezdnico Katy Perry in ponovno poskuša najti srečo na ljubezenskem področju. Bliskavice fotoaparatov so ga namreč ujele v družbi 21 let mlajše manekenke Luise Laemmel.

49-letni Orlando in 28-letna Luisa sta z roko v roki zapuščala prizorišče stadiona Levi's v Santa Clari po zaključeni finalni tekmi Super Bowla in zanetila govorice o svojem razmerju. Družbena omrežja so preplavile njune skupne fotografije - spletni uporabniki komentirajo, da sta videti zelo domača drug z drugim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Skupaj sta bila v apartmaju Raising Cane. Videti sta bila zelo naklonjena in blizu, ves čas sta se nežno dotikala," je razkril vir za Daily Mail in k temu dodal: "Pogovarjala sta se tudi s Toddom Gravesom, Jamiejem Foxxom in ostalimi zvezdniki," prav tako sta na nedeljski spektakel na stadion prispela skupaj, čeprav je Luisa hodila korak pred Bloomom.

Par se na govorice o domnevnem razmerju še ni odzval, javno tega nista ne potrdila ne zanikala.

Kdo je Luisa Laemmel?

Kljub temu da plavolasa manekenka iz New Yorka ni ena izmed bolj prepoznavnih supermodelov, ki bi preplavljali naslovnice revij po vsem svetu, si je ime v modni industriji že ustvarila. Sodelovala je že z več prestižnimi blagovnimi znamkami, vključno s Calvinom Kleinom in Brandy Melville. Prav tako ji je uspel veliki met in podpis pogodb s številnimi pomembnimi modnimi agencijami, med njimi: New York Model Management, Women 360 Paris, The Lab Models in LA Model Management. Pozirala je za poročno kolekcijo Vere Wang za leto 2024.

Igralec Orlando Bloom in pevka Katy Perry sta januarja 2025 potrdila konec svoje skoraj desetletne zveze in ljubezni, a sta po tem vseeno ostala v zelo dobrih odnosih. Skupaj krmarita predvsem v vlogi staršev in vzgajata svojo hčerko Daisy Dove Bloom. Njuna zveza je veljala za eno izmed bolj stabilnih v svetu slavnih, a se je po večmesečnem nesoglasju končala.

Perry je oktobra lani nato javno potrdila, da je v razmerju z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Razlagalnik

Orlando Bloom je priznani angleški igralec, ki je zaslovel z vlogami v velikih filmskih franšizah. Najbolj je znan po vlogi vila Legolasa v trilogiji 'Gospodar prstanov' in 'Hobit', ter kot Will Turner v seriji filmov 'Pirati s Karibov'. Sodeloval je tudi v številnih drugih filmih, kot so 'Troja', 'Neustavljivi' in 'Padec'. Njegova kariera se je začela v gledališču, preden se je preusmeril v film, kjer je hitro postal mednarodna zvezda.

Katy Perry je ameriška pevka, tekstopiska in televizijska osebnost, ki je zaslovela s svojim edinstvenim glasom in barvitim pop stilom. Njena kariera se je začela v zgodnjih 2000-ih, preboj pa je dosegla z albumom 'One of the Boys' in singlom 'I Kissed a Girl'. Sledili so številni svetovni hiti, kot so 'Hot n Cold', 'California Gurls', 'Firework' in 'Roar', s katerimi je postala ena najbolje prodajanih glasbenic na svetu. Poleg glasbene kariere je znana tudi kot sodnica v talent šovu 'American Idol'.

Super Bowl je vsakoletno prvenstvo v ameriškem nogometu, ki ga organizira Nacionalna nogometna liga (NFL). Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike in tudi po svetu. Tekma poteka konec januarja ali v začetku februarja, znana pa je ne le po napetosti same igre, temveč tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih izvajajo svetovno znani glasbeniki, ter po dragih in domiselnih televizijskih oglasih, ki jih predvajajo med premori.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Orlando Bloom Katy Perry manekenka Luisa Laemmel

Vrtnica s posebno močjo: bo ena od deklet ukradla zmenek?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
10. 02. 2026 16.04
lajdrra k lajdrra....nč posebnga...
Odgovori
0 0
medŠihtom
10. 02. 2026 15.41
na frisu ji piše, povabite me na zabave ne bo vam žal, sem izkušena profesionalka, hahahahahha. in potem se nad epsteinom zgražajo, ko pa dobro vemo da grejo vse kar je nad 13 let na denar ko muhe na d., čim zavohajo vezo po kateri se pride v visoko družbo. ovčice pa čistunit do nezavesti. beeeee. ajde navali.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Okužba, ki se pogosto začne nedolžno, a lahko hitro postane resna
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Sledi v snegu
Kmetija
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527