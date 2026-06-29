Osel iz Shreka bo dobil svoj film

Eddie Murphy je že v intervjujih namignil, da naj bi lik oslička dobil samostojen film. V seriji animiranih filmov Shrek je zgovorni osliček zvest spremljevalec zelenega orka Shreka. Nastopal je v vseh štirih filmih med letoma 2001 in 2010. Glasove so sicer glavnim likom posodili še Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (princesa Fiona) in Antonio Banderas (Obuti maček).
Donkey pa ne bo prvi spin-off serije Shrek. Leta 2011 je nastal film Obuti maček z Antoniom Banderasom, ki mu je sledil še film Obuti maček: Zadnja želja iz leta 2022.
A oboževalci likov iz filma Shrek bodo na svoj račun prišli že pred načrtovano kinematografsko premiero filma Donkey. DreamWorks je namreč za junij 2027 napovedal še peti film o Shreku. Poleg že preizkušenih zvezdniških glasov se je zasedbi pridružila Zendaya, ki bo glas posodila najstniški hčerki Shreka in princese Fione.
Izraz 'spin-off' označuje film ali televizijsko serijo, ki izhaja iz že obstoječega, bolj znanega dela. Takšna produkcija se osredotoča na stranske like, določene dogodke ali svet, ki je bil predstavljen v izvirnem delu, ter jim omogoča, da postanejo središče nove zgodbe. Cilj spin-offov je pogosto izkoristiti priljubljenost izvirne franšize in razširiti njen svet z novimi vsebinami.
Eddie Murphy je eden najbolj prepoznavnih ameriških igralcev in komikov, ki je svojo kariero začel v legendarni oddaji Saturday Night Live. V 80. letih prejšnjega stoletja je postal svetovna zvezda z nastopi v filmih, kot sta 'Policaj z Beverly Hillsa' in 'Kraljevi princ v New Yorku'. Znan je po svojem izjemnem talentu za posnemanje glasov in hitri, energični komediji, kar je v veliki meri prispevalo tudi k nepozabni podobi oslička v seriji Shrek.
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