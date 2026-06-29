Osel iz Shreka bo dobil svoj film

Eddie Murphy je že v intervjujih namignil, da naj bi lik oslička dobil samostojen film. V seriji animiranih filmov Shrek je zgovorni osliček zvest spremljevalec zelenega orka Shreka. Nastopal je v vseh štirih filmih med letoma 2001 in 2010. Glasove so sicer glavnim likom posodili še Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (princesa Fiona) in Antonio Banderas (Obuti maček).

Donkey pa ne bo prvi spin-off serije Shrek. Leta 2011 je nastal film Obuti maček z Antoniom Banderasom, ki mu je sledil še film Obuti maček: Zadnja želja iz leta 2022.

A oboževalci likov iz filma Shrek bodo na svoj račun prišli že pred načrtovano kinematografsko premiero filma Donkey. DreamWorks je namreč za junij 2027 napovedal še peti film o Shreku. Poleg že preizkušenih zvezdniških glasov se je zasedbi pridružila Zendaya, ki bo glas posodila najstniški hčerki Shreka in princese Fione.