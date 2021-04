Oskarja za najboljši film prejela Dežela nomadov

Frances McDormand , ki je tudi producentka zmagovalnega filma, je vse pozvala, da si film o sodobnih nomadih, tudi žrtvah gospodarske krize, ko bo čas, ogledajo v kinih, z ramo ob rami, kar si zaslužijo tudi vsi drugi filmi. Dežela nomadov o ženski, ki se, ko takorekoč ukinejo njeno mesto, s kombijem poda po državi in opravlja sezonska dela, je veljala tudi za enega glavnih favoritov na letošnjih oskarjih. Frances McDormand, ki je ob prejemu nagrade za najboljši film tulila v luno kot volk, je skupaj prejela že tri oskarje za glavno žensko vlogo. Pred današnjim še za Fargo in film Trije plakati pred mestom.

Chloe Zhao je ob prejemu kipca povedala, da verjame, da so ljudje ob rojstvu dobri."Vedno sem v ljudeh iskala dobro. Ta nagrada je za vsakogar, ki je imel vero in upanje, da je vztrajal v dobrem. To je za vas," je povedala. Za oskarja za najboljši film se je potegovalo osem naslovov, poleg zmagovalnega še Mank, Obetavna mladenka, Oče, Juda in črni mesija, Minari, Zvok metala in Sojenje čikaški sedmerici.

Oskarja za glavno moško vlogo je prejel Anthony Hopkins za film o demenci Oče. Triinosemdesetletni Hopkins, ki je najstarejši dobitnik v tej kategoriji, se podelitve ni udeležil niti se ni javil z druge lokacije. Oskarja za najboljši mednarodni film je dobila danska črna komedija Nažgani Thomasa Vinterberga.

Oskar za najboljšo moško stransko vlogo je šel v rokeDaniela Kaluuye za film Juda in črni mesija, v kategoriji za najboljšo žensko stransko vlogo je slavilaYoun Yuh Jung, ki je nastopila v južnokorejskem filmu Minari.

Oskarja za najboljši scenarij je prejelaEmerald Fennel za film Obetavna mladenka, nazadnje je ženska v tej kategoriji zmagala leta 2007. Nagrado za prirejen scenarij sta prejelaFlorian Zeller in Christopher Hampton za film Oče. Najboljši dokumentarni kratki film je Colette, pod katerega se podpisujeta Anthony Giacchino in Alice Doyard, najboljši dolgometražni dokumentarec pa je My Octopus Teacher v režijiPippe Ehrlich in Jamesa Reeda.

Najboljši igrani kratki film je Two Distant Strangers v režiji Travona Freea in Martina Desmonda Roea o rasizmu v ameriški družbi. Free je ob prejemu nagrade podal povedno statistko, da v ZDA policija dnevno ubije 3 ljudi, na leto je to 1000 ljudi. In med njimi je občutno več temnopoltih. Za najboljši animirani kratki film je obveljal film If Anything Happens I Love You (Will McCormack in Michael Govier), za dolgometražnega animiranega pa film Soul (Pete Docter in Kemp Powers).

Oskarja za najboljšo kostumografijo je prejelaAnn Roth za film Ma Rainey's Black Bottom. Ekipa filma je dobila tudi oskarja za najboljšo masko in oblikovanje pričesk. Oskarja za najboljšo izvirno glasbo je prejel film Souloziroma ekipa Trent Reznor, Atticus Ross in Jon Batiste, za najboljšo pesem je bila nagrajena H. E. R. za pesem Fight for you v filmu Juda in črni mesija.