Oskarje bodo podeljevali v živo na prireditvi v Los Angelesu

Nominirancem za oskarje 2021 so sporočili, da bodo nagrade podeljevali v živo na prireditvi, na kateri bodo veljala stroga varnostna in higienska pravila. Video zahvale preko platforme Zoom bodo omogočili samo izjemam, so zapisali prireditelji v sporočilu, ki so ga posredovali vsem nominirancem.

Podelitev ob razglasitvi nagrajencev 93. oskarjev ne bo potekala preko Zooma, so sporočili producenti v sporočilu, ki so ga posredovali vsem nominirancem. Prireditev, ki bo organizirana v losangeleški dvorani Union Station, bo potekala pod strogimi higienskimi in varnostnimi pravili. Producenti Steven Soderbergh, Stacey Sher in Jesse Collins so v izjavi zapisali, da bodo oskarji potekali slavnostno, z rdečo preprogo in vsem, kar sodi k taki prireditvi.

icon-expand Oskarji FOTO: Profimedia

Nič vsakdanjih oblačil ali prenosa preko Zooma Producenti so sporočili, da bodo ob vstopu v dvorano zagotovili testiranje s hitrimi antigenskimi testi in kabino za testiranje s PCR-testi. Prireditev bodo organizirali kot 'aktivno prizorišče snemanja filma', so zapisali. Presenetljiv je tudi pogoj prisotnosti na prireditvi, saj bo vklop v živo preko platforme Zoom omogočen zgolj nagrajencem, ki se prireditve v živo ne bodo mogli udeležiti zaradi omejitev pri potovanjih ali drugih nujnih obveznosti. V nasprotnem primeru bo nagrado v njihovem imenu prevzela kar Akademija. Posebna navodila bodo dobili vsi, ki bodo prišli iz Los Angelesa in vsi, ki bodo pripotovali iz drugih zveznih držav.

Producenti so zapisali še, da se zelo trudijo, da bo bodo zagotovili varno in prijetno preživljanje večera za vse prisotne. Prav tako se bodo potrudili, da bodo v prireditvi uživali vsi ljubitelji filma in gledalci pred malimi zasloni. Da bi prireditev potekala samo po Zoomu, bi uničilo ves njihov trud, ki ga vlagajo v organizacijo. Tematika letošnje prireditve bo 'Zgodbe štejejo', zato vse nominirance pozivajo k pripravljenosti za podajanje izjav in intervjujev. Prav tako jih prosijo, naj povedo svoje osebne zgodbe. Hkrati so pozvali vse povabljene, da si za dogodek omislijo primerno garderobo in se izogibajo puloverjev v stilu Jasona Sudeikisa na podelitvi zlatih globusov.

icon-expand Nagrade oskarji FOTO: Profimedia

Producenti so v izjavi prosili vse, ki bodo prejeli nagrado in stopili na oder, da svojih zahval ne berejo z listkov ter da se na nastop pripravijo. Od njih pričakujejo, da bodo njihovi govori osebni in bodo pripovedovali zgodbe. Akademija bo gostila tudi uro in pol dolgo zbiranje nominirancev in njihovih gostov, kar se bo odvijalo na vrtu dvorane. V dvorano bodo smeli vstopiti samo nominiranci, njihovi gosti in nastopajoči na prireditvi. Letošnja prireditev ob podelitvi nagrad oskar bo 25. aprila.

icon-expand