Oskarjev nagrajenec Mark Rylance tokrat v filmu o odnosu človeka do narave

Mark Rylance se je tokrat preizkusil v kratkem filmu režiserja Jacka Cooperja Stimpsona , ki se podpisuje tudi pod scenarij. Po poročanju revije Variety film z naslovom Spirit of Place odpira vprašanja o človekovi identiteti in odnosu posameznika do sveta, zlasti narave. Film spremlja mlada protagonista, ki preživljata čas ob mestnih mokriščih. Ob naključnih srečanjih in odkritjih začneta spoznavati sebe in svoj odnos do narave.

V igralski zasedbi so poleg britanskega zvezdnika, ki je bil za svoje igralsko ustvarjanje med drugim nagrajen z oskarjem, bafto in tonyjem, še Hannah Chinn, Jordan Peters, Rakhee Thakrar in Sam Thorpe-Spinks. Film nastaja v produkciji neprofitne okoljevarstvene organizacije On the Edge ter v sodelovanju z dobrodelno organizacijo WWT (Wildfowl and Wetland Trust), katere ambasador je prav 63-letni Rylance. Film je bil v celoti posnet na terenu v mokriščih Woodberry v severnem in jugozahodnem Londonu.