Oskarjevec Crowe: nekoč Gladiator, danes pa 'raztrgan'!?

Kar nekaj časa je že minilo, ko je bil danes 55-letni Russell Crowe sredi tridesetih, ko je imel izklesano mišičasto telo, kot se ga spomnimo iz filma Gladiator (2000). Zdaj snema film Unhinged (Raztrgan), z umetnim trebuhom in popacano srajco, ki na nek način deluje precej bolj primerno njegovim letom, čeprav se marsikdo ob pogledu nanj lahko kvečjemu zdrzne, saj je igralec telesno daleč od svojega videza hollywoodskega žrebca.

Seveda gre samo za lik, drži pa tudi, da je Crowe pred tem že imel podobno "staro" vlogo, in sicer direktorja Fox Newsa v filmu The Loudest Voice,ameriške mreže Showtime.

Rusty, kot ga kličejo oboževalci in najbližji, je nedavno tudi razkril, da je zavrnil vlogo Aragorna v prvem filmu Gospodar prstanov, ki bi mu prinesel neverjetnih sto milijonov ameriških dolarjev (slabih 90 milijonov evrov). Dejal je, da se mu ni zdelo, da ga je režiser Peter Jackson želel v filmu in da je bila to zahteva studia, saj je bilo to v času, ko so ga vsi želeli imeti svojem filmu.