Oskarjevec Gabriele Salvatores v Trstu začel snemati nov film

Film Gabriela Salvatoresa se osredotoča na šahovski dvoboj med dvema nasprotnikoma, ki se odvija več kot 40 let. "Šah je vojna s ciljem uničenja nasprotnikovega uma," je Salvatores povedal novinarjem na predstavitvi filma. Pravo dogajanje se ne odvija na šahovnici, temveč v umu, zaradi česar se mu je material zdel filmsko zanimiv, poroča avstrijska tiskovna agencija APA .

Režiser, ki je leta 1992 za svoj film Mediterraneo prejel oskarja za najboljši tujejezični film, je projekt opisal kot poseben izziv. Po njegovem mnenju je šah šport, ki je hkrati nasilen, čaroben in skrivnosten. Kot je še povedal, si želi na platno prenesti temno vzdušje romana s sencami, temo in ognjem.

Knjiga iz leta 1993 je furlanskemu avtorju Maurensigu prinesla mednarodno priznanje. Roman prepleta zgodbo dveh šahistov in kaže vzporednice z Novelo o šahu Stefana Zweiga. Maurensig je umrl leta 2021 v starosti 78 let v bližini Vidma.

Kot še poroča APA, je mladi nemški igralec Damian Hardung izpostavil sodelovanje s Salvatoresom, ki je po njegovih besedah pozitivno. Povedal je tudi, da ima režiser jasno vizijo za vsak prizor. Snemanje filma bo predvidoma trajalo skupno devet tednov, potekalo pa bo v Trstu in Rimu.