Oskarjevec Hayao Miyazaki naj bi snemal še zadnji film pred upokojitvijo.

Režiser Hayao Miyazaki naj bi snemal še zadnji film pred upokojitvijo. Producent Toshio Suzuki je v intervjuju za japonsko revijo Bungei Shunju povedal, da bo film How Do You Live? (v prevodu: Kako živiš?) premiero doživel brez napovednikov in reklam. Po njegovih besedah je "to tisto, kar si filmski gledalci po tihem želijo".

Po pisanju The Guardiana ljubitelji Miyazakijevih filmov kljub omenjenemu niso povsem brez informacij. V produkcijski hiši Ghibli so že decembra lani objavili plakat, Miyazaki pa je v intervjuju leta 2017 razkril nekaj podrobnosti o filmu in povedal, da ga je navdihnil istoimenski roman Genzabura Yoshina iz leta 1937, vendar pa film ni filmska priredba tega literarnega dela. Film naj bi pripravljal od leta 2016.

Spomnimo, Miyazaki je leta 2003 prejel oskarja za najboljši animirani film Čudežno potovanje, nominiran pa je bil še dvakrat, in sicer za filma Čarovnik Howl in gibljivi grad leta 2006 in Veter se dviga leta 2014. Leta 2015 je prejel častnega oskarja.